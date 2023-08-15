ينتظر أسبوع.. نجم بيراميدز على قائمة انتظار نادي الزمالك والسبب غير واضح رغب مستوى اللاعب الكبير .. فمن هو

هذا وقد ينتظر نجم نادي بيراميدز أسبوع لحسم موقفه مع نادي الزمالك وهوأحمد أيمن منصور، المدافع، في انتظار الأيام المقبلة لاكتشاف مصيره خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعد انتهاء فترة إعارته لفريق طلائع الجيش في نهاية الموسم، كان من المتوقع أن يعود إلى الزمالك، ولكن تم منع ذلك بسبب تعليق عملية القيد.

أحمد أيمن منصور

وقد أفاد مصدر قريب من أحمد أيمن في تصريحاته لـ”اليوم السابع” بأن اللاعب ينتظر حتى نهاية هذا الأسبوع، على أمل أن يتمكن الزمالك من حل مشكلة تعليق تسجيله، وبالتالي الانضمام إلى فريق الفارس الأبيض. وأشار المصدر إلى أنه في حال عدم حل أزمة تعليق التسجيل، سيضطر اللاعب لمراجعة العروض التي تلقاها مؤخرًا ليتخذ قراره قبل إغلاق باب التسجيل.

آخر أخبار نادي الزمالك

أحمد أيمن منصور، الذي لعب في صفوف طلائع الجيش خلال فترة الإعارة، تم تسجيله في تدريبات الفريق الأبيض بنادي الزمالك بعد انتهاء فترة الإعارة، قبل المشاركة في بطولة العرب، هناك حاجة لفتح باب التسجيل نظرًا لعدم وجود عقد موقع بين اللاعب والنادي، هذا الأمر سيتيح الفرصة للنادي الأبيض لإتمام التعاقد مع اللاعب مرة أخرى.

من المتوقع أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية في يوم 25 من هذا الشهر، بعد قضاء فترة استراحة لمدة 20 يوما بعد خروجهم من بطولة العرب.