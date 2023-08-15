على نفس فكرة إمام عاشور.. الصقر يستمر في المفاجآت.. أحمد حسن يعلنها: الزمالك حسم صفقة التعاقد مع نجم الأهلي

لقد صدم الكابتن أحمد حسن، الإعلامي الرياضي واللاعب المصري السابق، الجمهور بتصريحه المفاجئ، حيث ذكر أن نادي الزمالك قريب جدًا من ضم لاعب الأهلي المميز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث ظهرت الشائعات بشكل واسع حول رغبة اللاعب في مغادرة الفريق الأحمر والانضمام إلى نادٍ آخر.

تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

عبّر أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تصوره لحقيقة نقل النجم محمد شريف من نادي الأهلي إلى نادي الزمالك في المستقبل القريب، وأشار إلى ذلك في منشورته القصيرة، “النادي الزمالك يجري محادثات مع محمد شريف لضمه في الموسم المقبل بعدما قرر اللاعب عدم تجديد عقده مع النادي الأهلي، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن اللاعب رفض فكرة تمديد عقده مع النادي الأهلي، خاصةً وأن العقد الحالي سوف ينتهي في نهاية الموسم القادم. ولذلك، بدأ الفريق الأحمر في التفكير بطرق للتخلص من “شريف” والحصول على مبلغ مالي ضخم جدًا، مع منع الزمالك من الاستفادة من خدماته في الوقت نفسه.

اخر اخبار النادي الأهلي

ووفقًا لتقارير واردة، قد قام اللاعب بإجراء محادثة طويلة مع المدرب السويسري مارسيل كولر خلال الساعات السابقة، حيث رفض العرض الذي قدمه كولر بخصوص استمراره مع الفريق، وأكد بأنه يشعر بنقص الاحترام من قبل المدير الفني بسبب عدم توفر فرصة كافية للمشاركة، حيث تلقى “شريف” عرضًا جذابًا من نادي الخليج السعودي في الساعات الأخيرة، ومن المتوقع أن يوافق النادي الأهلي على التخلي عن خدمات اللاعب والسماح له بالانتقال من الفريق الأحمر في الأيام القادمة، وعلى إثر ذلك، ستبدأ رحلة البحث عن مهاجم جديد.