يبدو ان الانتماء اصبحت كلمة فقط .. بعد قرار أوسوريو.. نادي الزمالك يكشف حقيقة انتقال نجمه الكبير إلى بيراميدز رسميًا + حلم المشاركة لأبناء ميت عقبة في الكونفدرالية بعيد للغاية

هذه وقد وجه المدير الفني لفريق الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، رسالة مدهشة ومفاجئة لقائد الفريق، حيث أكدت الرسالة بشكل كبير مستقبل نجم الزمالك في الفترة القادمة، ولا سيما بعد الشائعات التي انتشرت في الساعات الأخيرة حول احتمالية رحيل القائد عن ناديه.

جلسة بين أوسوريو وشيكابالا

أفادت التقارير الصحفية بعقد اجتماع صغير خلال الأيام السابقة، حيث دار حوار بين المدرب الكولومبي أوسوريو وقائد النادي الزمالك شيكابالا، وخلال هذا الحوار، أعرب المدرب عن رغبته الصريحة في استمرار اللاعب مع الفريق في الموسم المقبل، خاصةً أنه يُعتبر أحد أهم العناصر في الفريق التي يعتمد عليها بشكل كبير خلال المباريات، في وقت توصلت فيه الرسالة، تم ربط العديد من المحيطين بنادي الزمالك بين استمرار شيكابالا مع الفريق وأزمته الأخيرة مع رئيس النادي المعزول مرتضي منصور بناءً على قرار قضائي.

الزمالك مهدد بالإستبعاد من الكونفدرالية

في الجانب الآخر، يواجه الزمالك أزمة حقيقية. يتعلق الأمر بتجميد تسجيل نادي الزمالك من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب قضية نادي سبورتنج لشبونة، بالإضافة إلى مستحقات رعاية المهاجم الحالي للزمالك سيف الدين الجزيري، وأخيرًا مستحقات لاعب الغاني أتشيمبونج،

يجب أن يتدارك نادي الزمالك مشاكله المالية ويحلها بسرعة، حتى لا يتم استبعاده من المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية وتبليغ الاتحاد الأفريقي بذلك، لكي يضمن مشاركته في النسخة المقبلة للبطولة الكونفدرالية.

ماذا فعل الإتحاد الإفريقي

فرض الاتحاد الأفريقي شروطًا صارمة لمنح الأندية ترخيص المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة، ومن بين هذه الشروط الأهم سداد جميع مستحقات لاعبي الفريق والمدربين وتسوية الديون المستحقة أو جدولتها، وإبلاغ لجنة التراخيص في الاتحاد الأفريقي “الكاف”.

في الواقع، يواجه الزمالك خطر الإقصاء من بطولة الكونفدرالية، على الرغم من أنه تم ضمه في قرعة الكأس. وفي حالة عدم تسوية الأزمات المالية للنادي والمتعلقة بالمستحقات المترتبة على اللاعبين، قد يتم استبعاد الزمالك.