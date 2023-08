“هتتفرج على كل الماتشات ببلاش” حالًا على تردد قناة on time sport .. من هنــا 2023

تردد قناة on time sport هو أحد أهم القنوات لدى الكثيرين خاصة ممن يهتمون بالرياضة والمتابعين لكرة القدم. فتزداد أهمية مجموعة قنوات on time sport لما لها من حق حصري في عرض مباريات كرة القدم والبطولات المشفرة التي لا يتم عرضها مباشرة على أغلب القنوات الرياضية، لهذا في مقالنا اليوم ينعرض لكم تردد قناة on time sport فتابع معنا ان كنت من عشاق كرة القدم.

تردد قناة on time sport

تتكون مجموعة قنوات on time sport من ثلاث قنوات لكل منها التردد الخاص بها، حيث يمكن إضافة كل قناة على حدى من خلال الترددات التالية:

تردد قناة on time sport 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة on time sport 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة on time sport 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

معدل الترميز: أفقي .

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

برامج قناة on time sport

تقدم مجموعة قنوات on time sport مجموعة كبيرة من أهم البرامج الرياضية التي يتابعها الكثيرين من عشاق الرياضة إلى جانب البطولات والمباريات الحصرية التي تعرضها مجموعة قنوات on time sport ، ومن اهم هذه البرامج ما يلي: