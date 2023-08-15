“من هنـــا” خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد National Geographic Channel 2023

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد هو أحد الترددات الهامة التي يزداد دوما معدل البحث عليها من المتابعين في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث تقوم إدارة القناة دوما بتغيير التردد الخاص بها من الحين للآخر للمحافظة على جودة البث والإشارة. تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك محتوى مميز عن الطبيعة والحيوانات. سنعرض لكم في مقالنا تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

كان بداية البث لقناة ناشيونال جيوغرافيك ابو ظبي بشهر يوليو بعام ٢٠٠٩ وتم اطلاقها من شركة أبو ظبي للإعلام، وقدمت القناة طوال تلك السنوات محتوى مميز يهتم بالطبيعة من أفلام وثائقية عن الطبيعة والجبال والحيوانات والكائنات البرية والبحرين المختلفة والنادرة مما جعل لها متابعين كثيرين من جميع أنحاء الوطن العربي، ويمكن متابعة قناة ناشيونال جيوغرافيك على الترددات التالية:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات:

التردد: ١١٨٠٤.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معدل التصحيح: ٣/٤.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على عرب سات:

التردد: ١١٥٢٦.

نوع الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معدل التصحيح: ٥/٦.

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد

يمكنكم استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بكم من خلال إتباع الخطوات التالية: