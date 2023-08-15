يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم العربي عن تردد قناة ssc السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي لعام 2023 ومشاهدة نجوم العالم، في الفرق السعودية اللذين تم إستقطابهم هذا الموسم من الدوريات الأوروبية وعلي رأسهم كريستيانو رونالدو وسايدو ماني ونيمار وغيرهم من أبرز اللاعبين علي الساحة الرياضية العالمية وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات تنزيل تردد قناة ssc السعودية الرياضية لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية

وإليكم متابعينًا الأعزاء خطوات تنزيل تردد قناة ssc السعودية الرياضية على عبر القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ 3/4.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية عبر نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

مجموعة قنوات SSC

وأعلنت مجموعة قنوات SSC عت بدء البث التجريبي لها خلال عام 2021، وهي نتاج تعاون بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة قنوات إم بي سي، حيث تعرض المجموعة بطولات كرة القدم الكبرى في المملكة العربية السعودية (الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي).

وتضم مجموعة قنوات SSC لها عدة محطات حيث تتكون من 11 قناة فضائية متوفرة على باقة Gobx فضائيًا وشاهد رقميًا وهي على النحو التالي: SSC1 SD، SSC1 HD، SSC2 HD، ، SSC3 HD، SSC 4 HD، SSC 5 SD، SSC 5 HD، SSC 6 HD، SSC 6 SD، SSC 7 SD، وSSC 7 HD.