نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الدور الثاني 2023 … نتيجة ملاحق 3 اعدادي بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الدور الثاني 2023، ترقب كبير من قبل الطلاب في محافظة الفيوم وذلك عقب اعلان وزارة التربية اعتماد نتائج امتحانات الدور الثاني في ظل الكثير من العميات البحثية من قبل الطلاب بالوقت الحالي للحصول علي نتائجهم ويريد الجميع ان يتطلع علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الدور الثاني 2023 ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير رابط مباشر لإستخراج نتيجة ملاحق 3 اعدادي بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة ملاحق 3 اعدادي بالاسم ورقم الجلوس

وتم اعتماد نتيجة الدور الثاني للطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وسط ترقب كبير اليوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من اغسطس الجاري، بعد أن اعتمدها المحافظة وشهدت نسب النجاح مرتفعة للغاية عن السنوات الماضية في الدور الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الدور الثاني 2023

تقدم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم التي لم يجتازوا العديد من المواد في الدور الأول خلال عملية امتحانات الدور الثاني والتي بدءت من 15 إلى 19 يوليو وانتهت الوزارة من عملية التصحيح في الكثير من المحافظات وتم اعتماد النتيجة ولكن محافظة الفيوم اعلنت اليوم اعتماد النتائج .