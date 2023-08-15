نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظة الاقصر 2023 … بالاسم ورقم الجلوس نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظة الاقصر 2023، ترقب كبير من قبل طلاب مرحلة الشهادة الإعدادية في محافظة الاقصير عقب الانتهاء من مرحلة الامتحانات بالشهر الماضية واعلنت الوزارة انها تقوم بعملية التصحيح بالفترة الماضية واليوم اعلنت عن الانتهاء من عمليات التصحيح وستقوم بالكشف عن النتائج وبالفعل اعلنت اليوم عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظة الاقصر 2023 ويسعي الكثير من الطلاب للحصول علي النتيجة بالوقت الحالي.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية

وشهدت فترة اداء امتحانات الدور الثاني في محافظة الاقصر للطلاب الشهادة الإعدادية هدوء تام حيث بدءت الامتحانات وانتهت بدون اي مشاكل او حالات غش كباقي السنوات الماضية واعلنت ادارة التربية والتعليم في الاقصر ان نسبة النجاح بالدور الثاني مرتفعة للغاية بخلاف السنوات الماضية لذلك نأمل من الطلاب عدم القلق .

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني محافظة الاقصر 2023

أعلنت ادارة التربية والتعليم في الاقصر ان ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي للعام الحالي 2023 سيكون متاح الكتروني بكافة القري ويمكن للطلاب الحصول علي النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية بدون مشاكل من خلال اتباع الخطوات التالية بدقة:

1. قم أولاً القيام بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم المصرية من خلال الدخول علي اللنك التالي https://tech.moe.gov.eg/.

2. اختر خيار “نتائج الصف الثالث الإعدادي”.

3. قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح في الحقل المخصص.

4. انقر على علامة “عرض النتيجة” للاطلاع على نتيجتك.