هُنا.. http://www.tawjihi.jo/ رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023| نتائج الثانوية العامة الأردن عبر موقع التربية والتعليم
أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن، إنه سيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 16/ 8 / 2023، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2023 – الامتحان العام، وذلك في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة في الكنترولات التابعة للوزارة بكافة المحافظات وخلال هذه المقالة نستعرض نوضح معكم خطوات الدخول علي http://www.tawjihi.jo/ رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023، للإستعلام عن نتائج الثانوية العامة الأردن عبر موقع التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية.
نتائج التوجيهي الأردن 2023
رابط استخراج www.tawjihi.jo نتائج التوجيهي الأردن 2023
ونقدم لكم خطوات الدخول علي http://www.tawjihi.jo/ رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023 للإستعلام نتائج التوجيهي في الأردن برقم الجلوس في جميع المحافظات، فور إعلان النتائج الرسمية من الوزارة وهي كالتالي:
1- الدخول علي http://www.tawjihi.jo/ رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023.
2- ثم عليك النقر علي نتائج الثانوية العامة 2023.
3- ثم عليك إدخال الجلوس الخاص بك والبدء في الإستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن.
4- ثم النقر علي كلمة بحث أو إستعلام والإنتظار ثواني حتي تظهر النتائج أمامك في المواد الدراسية، مع تمنايتنا بالتوفيق لأبنائنا الطلاب في الثانوية العامة.