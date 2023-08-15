هُنا.. http://www.tawjihi.jo/ رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023| نتائج الثانوية العامة الأردن عبر موقع التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن، إنه سيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 16/ 8 / 2023، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2023 – الامتحان العام، وذلك في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة في الكنترولات التابعة للوزارة بكافة المحافظات وخلال هذه المقالة نستعرض نوضح معكم خطوات الدخول علي http://www.tawjihi.jo/ رابط نتائج التوجيهي الأردن 2023، للإستعلام عن نتائج الثانوية العامة الأردن عبر موقع التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية.

نتائج التوجيهي الأردن 2023