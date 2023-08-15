هو وصل لهناك كدة بجد ازاي .. عملاق أوروبا يحسم التعاقد مع “نجم الزمالك” مقابل 8 مليون دولار

أفصح سيف زاهر، المذيع الرياضي، الذي يقدم برامج تلفزيونية على قناة أون تايم سبورت، عن آخر تطورات رحيل النجم أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، جاء ذلك بعد تناقل الأخبار في الآونة الأخيرة حول وجود عروض أوروبية قادمة للاعب تحمل مبالغ كبيرة.

سيف زاهر ماذا قال

أكد سيف أن موضوع زيزو قد انتهى تمامًا، حيث أبلغت إدارة النادي رفضها الكامل لرحيل اللاعب إلا في حالة توفر عرض يبدأ من ٢٥٠ مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي ٨ ملايين دولار، وفي هذه الحالة، ستقوم إدارة الزمالك بنقاش العرض المقدم للاعب، وفقًا لما أفصح عنه سيف.

يقام اجتماع مهم سيجمع بين إدارة نادي الزمالك وأحمد زيزو لإنهاء قضية رحيله أو استمراره في الفريق بشكل نهائي، ويعد الأمر صعبًا نظرًا لأن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقده لمدة سنتين مع الزمالك، وتعتبر مسألة رحيله مشكلة كبيرة في ظل الأزمة المالية الهائلة التي يعاني منها النادي وفرصة عدم تعاقده مع أي صفقات جديدة في الموسم القادم، لذا فإن خسارة زيزو في هذا الوضع ستكون ضربة قاسية لنادي الزمالك.

التقارير تؤكد أن زيزو موجود في نادي الزمالك

وذكرت بعض التقارير أن زيزو أعلن لأصدقائه أنه سيستمر مع فريق الزمالك في الموسم القادم إذا قدمت إدارة النادي تعزيزات كبيرة، وأكد أنه تلقى بعض الوعود من المسؤولين داخل النادي بهذا الشأن. هدفه هو المنافسة الشرسة على البطولات في الموسم الجديد بعد الموسم الكارثي الذي مر به الفريق في النسخة السابقة.