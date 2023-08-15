هترجع لكل صحاب زمان من تاني مع ” تحديث تطبيق تليجرام” الجديد علاقتك هترجع زي ما كانت !! اعرف التفاصيل

يبحث الكثير من مستخدمي تطبيق تليجرام عن كيفية تحديث تطبيق تليجرام حيث يعتبر تلجرام أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتميز بالعديد من المزايا الخاصة التي يفضلها الكثير من المستخدمين حول العالم ، وتتوالى تحديثات تطبيق تليجرام في الشهور الأخير فأصبح يتمتع بالعديد من المزايا المفضلة لدى الكثير من المستخدمين ومن أهمها أنه يمكنك سحب أي محادثة إلى الأرشيف مع وجود إمكانية إخفاء الأرشيف وفي هذا المقال نوضح كيفية تحديث تطبيق تليجرام.

تحديث تطبيق تليجرام

بعد عشرة سنوات من انطلاق تطبيق تليجرام نال خلالها اعجاب الملايين من المستخدمين حول العالم بدأ العاملين على تطبيق تليجرام على عمل الكثير من التحديثات أهمها اضافة ميزة القصص إلى التطبيق في تحديث تطبيق تليجرام الجديد وتظهر القصص الخاصة بالمستخدمين ضمن قسم خاص بها مع وضع الكاميرا المزدوج وذلك لمستخدمي تطبيق تليجرام العادي والبريميوم.

وتستطيع ادراج الصور من معرضك الخاص أو يمكنك البحث عن الصور المراد وضعها في القصة ، ويمكن لجميع الاتصال لديك الرد على قصتك الخاصة والتفاعل معها.

مزايا تحديث تطبيق تليجرام الجديد

من خلال تحديث تطبيق تليجرام يمكن تحديد جهات اتصالك التي يمكنها مشاهدة قصتك الخاصة وذلك من خلال إعدادات الخصوصية الجديد وذلك من خلال 4 إعدادات خصوصية وهي :

جهات اتصالي. جهات اتصالي المقربون. جهات اتصال محددة. الجميع.

كما يمكنك اتاحة قصتك عدد الساعات التي تريدها والتي تتراوح من 6 ساعات إلى 48 ساعة حسب اختيارك فيمكن لجهات اتصالك الجديد والقديمة رؤية قصتك في الوقت الذي تحدده ويمكن تحديد إعدادات الخصوصية لكل قصة تنشرها على حده.