HERE NOW .. نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023 دور اول “من هنـــا” بدون رقم امتحاني

بعد إعلان نتيجة الصف السادس بشكل رسمي على كل الطلاب والطالبات، أتاحت وزارة التربية العراقية أمام الطلاب والطالبات للاعتراض على النتيجة، ولذا نجد الطلاب والطالبات وأولياء الأمور يبحثون في الوقت الحالي عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023 دور اول، وفي تقرير اليوم نوضح لكم نتيجة الاعتراض وهل تم الإعلان عن النتيجة أم لم تُعلن بعد، هذا ما سنُبينه بتقرير اليوم، فكونوا معنا.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023 دور اول

حتى الآن لم يتم إعلان نتيجة اعتراض الطلاب على نتيجة الصف السادس الإعدادي، ولكن الكنترولات المركزية تعمل في الوقت الحالي وخلال الساعات القليلة القادمة سيتم إتاحة النتيجة على الطلاب، وفي حالة إن كان للطالب درجات فسوف يتم إضافتها على مجموعه الكلي، لذا انتظروا إتاحة النتائج قريبًا على جميع الطلاب بإذن الله، حيث بالرقم الامتحاني يمكن الاستعلام عن النتائج بكل سهولة.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي بالاسم 2023 دور اول

الآن لم يتم إتاحة نتائج الاعتراض على نتائج الصف السادس بعد، ولكن بمجرد أن يتم الإعلان عن النتيجة سيتمكن الطلاب من التعرف على النتائج سيرًا على هذه الخطوات: