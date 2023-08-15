رابط موقع نتائج التوجيهي 2023 الأردن www.tawjihi.jo 2023
زاد البحث خلال الساعات الماضية من أبنائنا الطلاب في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية عن رابط استعلام نتائج الثانوية العامة الاردن 2023 ورابط نتائج التوجيهي الاردن 2023 حسب الاسم، تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم في الأردن نتائج التوجيهي يوم الاربعاء الموافق (15) آب 2023 في تمام الساعة السادسة مساءا وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الدخول علي رابط موقع نتائج التوجيهي 2023 الأردن www.tawjihi.jo 2023 ومعرفة النتائج فور ظهورها.
نتائج التوجيهي 2023 الأردن www.tawjihi.jo 2023
وأعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن الوزارة إنتهت من كافة أعمال الرصد والتدقيق لإجابات أبنائنا في شهادة الثانوية العامة التوجهي الأردن 2023 وسيتم إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي توجيهي جو خلال الساعات القادمة وحيث ستتوفر النتيجة عبر الموقع الإلكتروني في تمام الساعة الرابع بتوقيت الأردن.
رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2023
ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة النتائج بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:
- تسجيل الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي tawjihi.jo
- اضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة من صفحة البداية.
- يرجى تدوين المعلومات الشخصية المطلوبة للاستعلام عن النتيجة.
- أضغط على عرض النتيجة.
نتائج توجيهي الأردن حسب الأسم
وجدير بالذكر أن عدد الطلاب في الثانوية العامة الأردنية بجميع فروعها يبلغ 189 ألف 410 طالب وطالبة.
- يتم تصنيف الطلاب إلى 126 ألفًا و271 طالبًا في النظام العام، بينما يبلغ عدد الطلاب في المدارس الخاصة 63 ألفًا و139 طالبًا.
- يوجد في امتحان الثانوية العامة 73069 طالب وطالبة يشاركون في القسم الأدبي.
- يوجد 55,142 طالب وطالبة في القسم العلمي في فرع الاقتصاد المنزلي، و 7,096 في الفرع الشرعي.
- في الفرع الزراعي يوجد 3156 طالب، بينما في الفرع الفندقي يوجد 1284 طالب.
- تم تنفيذ الاختبارات في 766 مركز امتحان في إدارات التربية والتعليم، حيث تم تكليف 20 ألف معلم بالاشراف على سير الاختبارات.