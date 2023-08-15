زاد البحث خلال الساعات الماضية من أبنائنا الطلاب في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية عن رابط استعلام نتائج الثانوية العامة الاردن 2023 ورابط نتائج التوجيهي الاردن 2023 حسب الاسم، تزامنًا مع إعلان وزارة التربية والتعليم في الأردن نتائج التوجيهي يوم الاربعاء الموافق (15) آب 2023 في تمام الساعة السادسة مساءا وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الدخول علي رابط موقع نتائج التوجيهي 2023 الأردن www.tawjihi.jo 2023 ومعرفة النتائج فور ظهورها.

نتائج التوجيهي 2023 الأردن www.tawjihi.jo 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن الوزارة إنتهت من كافة أعمال الرصد والتدقيق لإجابات أبنائنا في شهادة الثانوية العامة التوجهي الأردن 2023 وسيتم إعلان النتائج عبر الموقع الرسمي توجيهي جو خلال الساعات القادمة وحيث ستتوفر النتيجة عبر الموقع الإلكتروني في تمام الساعة الرابع بتوقيت الأردن.