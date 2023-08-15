“من غير رقم امتحاني” أعرف حالًا نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 وأتاكد من درجاتك بالاسم فقط

إزدات عمليات البحث في الآونة الأخيرة من قبل أولياء الأمور والطلاب في العراق لمعرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 ، وأكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج سوف تظهر قريبا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية ، وسوف نعرض لكم كل المعلومات عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن عمليات تصحيح أوراق اعتراضات نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ في جميع محافظات العراق مستمرة حتى الآن ، وقامت الوزارة بعمل هذا الإجراء من أجل إعادة النظر والتدقيق في الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات ، وللحصول على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 عليكم باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط التالي https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/index.php?name=News&new_topic=2

قم باختيار نتائج السادس الاعدادي الدور الأول ٢٠٢٣.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

قم بتقديم اعتراضات السادس الاعدادي.

قم باختيار المادة التي ترغب في تقديم الاعتراض عليها.

قم بسداد الرسوم المتعلقة بكل مادة والتي تبلغ نحو ٣٠٠٠ دينار عراقي.

موقع نتائجنا اعتراضات نتائج السادس الاعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي ٢٠٢٣ ، سوف تظهر على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد تقارير الدرجات والتدقيق فيها ومراجعتها في جميع المواد الدراسية لكى يتم حصول كل طالب وطالبة على حقوقهم ، لذا فعلى أولياء الأمور والطلاب ترقب ظهور النتيجة على الموقع .