LINK منصة مظلتي لاستخراج أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة التاسعة دفعة رقم خمسة
أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 العراق، شهدت الاونة الاخيرة العديد من العمليات البحثية من قبل الكثير من المواطنين من اجل معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق التي اعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق خلال الفترة الماضية.
استخراج أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 العراق
ويمكن للجميع المواطنين التي تقدمت للحصول علي الرعاية الاجتماعية المتوفرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عليهم اتباع بعض الخطوات للحصول علي الكشوفات الخاصة بالوجبة التاسعة دفعة رقم خمسة وستكون الخطوات كتالي :
1. اولا القيام بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال زيارة الرابط التالي: [ادخل الرابط هنا].
2. عقب دخول الموقع قم بالنقر علي أيقونة الرعاية الاجتماعية.
3. قم بتحديد رقم الوجبة التي ترغب الحصول علي اسماء المشمولين بها وسوف تظهر لك.
4. قم بإدخال رقم الهوية بدون الخط باي رقم .
5 قم بالنقر علي زر البحث وسوف تظهر لك كافة التفاصيل.
LINK منصة مظلتي العراقية molsa.gov.iq
وجدير ان هذه ستكون الوجبة التاسعة والدفعة التي سوف تصدر ستكون برقم 5 كما اعلنت العديد من المصادر ان الوزارة تعمل علي توفير الاعانة لمساعدة المواطنين علي المعيشة بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة للغاية، ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير أسهل طريقة لاستخراج كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق .