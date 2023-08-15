LINK منصة مظلتي لاستخراج أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 العراق الوجبة التاسعة دفعة رقم خمسة

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 العراق، شهدت الاونة الاخيرة العديد من العمليات البحثية من قبل الكثير من المواطنين من اجل معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق التي اعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق خلال الفترة الماضية.

استخراج أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية 2023 العراق ويمكن للجميع المواطنين التي تقدمت للحصول علي الرعاية الاجتماعية المتوفرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عليهم اتباع بعض الخطوات للحصول علي الكشوفات الخاصة بالوجبة التاسعة دفعة رقم خمسة وستكون الخطوات كتالي :