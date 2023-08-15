بغرض التخفيف على المواطنين.. عاجل.. قرارات حكومية جديدة بشأن المباني والمعاشات.. والمواطن يرد ” الحكومة بتعمل اللي عليها بجد والله تحيا مصر

المباني والمعاشات، باهتمام من موقع وجريد البديل لتقديم أخبار شاملة ومعلومات خدمية، نقوم في هذا التقرير بتسليط الضوء على الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية خلال الأسبوع الماضي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث يتطلب إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية وطنية للعقارات. تتألف تلك القاعدة من رقم فريد غير قابل للتكرار لكل عقار، يميزه عن العقارات الأخرى، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

قرارات الحكومة المصرية

هذا وقد تأتي هذه الخطوة في سياق إعداد قائمة مفصلة وشاملة للعقارات في مصر، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مبني على المعرفة ودعم التحول الرقمي.

وثيقة معاش بالدولار

ستبدأ مصر في إصدار أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين المقيمين في الخارج في الأسبوع المقبل، وذلك بعد فترة من النقاش حول هذه الوثيقة، وأفادت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ستنظم مؤتمراً يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023 لإصدار أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين المقيمين في الخارج.

مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية

توافق مجلس الوزراء هذا الأسبوع على تمديد فترة تعليق تنفيذ قانون رقم 113 لعام 1939 المتعلق بالضريبة الزراعية لمدة سنة إضافية، والمعروفة أيضًا بضريبة الأراضي الزراعية، بحيث يبدأ تنفيذ تمديد القانون اعتبارًا من 1 أغسطس 2023، وهو اليوم الذي يلي نهاية الفترة الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لعام 2022، علاوة على ذلك، لا تضاف فترة التمديد التي تمت الموافقة عليها اليوم إلى فترة انتهاء صلاحية الضريبة المستحقة.