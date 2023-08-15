“بالاسم الرباعي” رابط نتائج التوجيهي في الاردن 2023 جميع المحافظات الموقع الرسمي tawjihi.jo

إن رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الاردن 2023 يتم البحث عنه بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، وخاصة بعد الانتهاء امتحانات الثانوية العامة بجميع فروعها، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه النتائج عبر موقعها الرسمي للوزارة خلال الشهر المقبل، كما أتاحت أيضا فرصة للاستعلام عنها عبر الرابط المخصص لها، وبالتالي تتم عبر مجموعة من الخطوات السهلة التي تساعد الطلاب على الوصول إلى نتائجهم.

نتائج التوجيهي في الاردن 2023

يتم الإعلان الرسمي عن تفعيل رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن النتائج غدا 16 أغسطس، مؤكدة أن عمليات التصحيح قد أجريت بشكل مستمر، حيث تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد الدراسية وقد تم الانتهاء من تصحيح مادة اللغة العربية في بداية أيام التصحيح، والجدير بالذكر أن عدد المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 يبلغ حوالي 189,410 طلاب، وبدأ الامتحان في 4 يوليو واستمر حتى 25 يوليو.

لينك نتائج التوجيهي الاردن 2023

يمكنك زيارة موقع نتائج التوجيهي في الاردن 2023 من خلال رابط الوزارة عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية .

أو الدخول إلى Www tawjihi jo.

النقر على نتائج الثانوية العامة.

إدخال بعد الشعبة التي ينتمي إليها الطالب.

كتابة اسم الطالب المراد الاستعلام عنه، وبالإضافة إلى رقم جلوسه.

انقر على عرض نتائج التوجيهي.

ومن ثم سوف تظهر النتيجة بشكل مفصل بمجرد اعتمادها من قبل الوزارة حيث يتم عقد مؤتمر صحفي في يوم الغد من أجل الإعلان عن كافة التفاصيل، والجدير بالذكر أن موقع الوزارة يُعتبر المصدر الأساسي للحصول على نتائج الثانوية العامة في الأردن، ويقدم العديد من الفوائد مثل تسهيل رصد النتائج بسرعة، ومنع تكدس المعلومات في دوائر الوزارة، وتوفير الوقت والجهد للطلاب والعاملين في المراكز الرسمية، بالإضافة إلى مواكبته للتكنولوجيا.