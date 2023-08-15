كلية المستقبل !! تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 علمي رياضة هتقبل من 70%

شاع البحث من قبل الطلاب عن تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 علمي رياضة ، فمن المعروف أن الكلية تكون من أفضل الكليات التي يمكنك أن تلتحق بها، وفي هذا المقال سوف نوضح الحد الأدنى للقبول بها في الجامعات المصرية المختلفة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 علمي رياضة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم بالكليات، والتسجيل لكتابة الرغبات بالمرحلة الثانية اليوم، لذا يتساءل عن تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023 علمي رياضة ، وفيما يلي تنسيق الكلية للسنة التي مضت 2022م:

تقبل كلية ذكاء اصطناعي كفر الشيخ من حوالي 366 درجة.

كلية ذكاء اصطناعي، السادات، تقبل من حوالي 361 درجة.

كذلك تقبل كلية ذكاء اصطناعي المنوفية في شبين الكوم من حوالي 360 درجة.

هذا بجانب أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جنوب الوادي تقبل من حوالي 359 درجة.

كما أن كلية الذكاء الاصطناعي حلوان، تقبل من حوالي 358 درجة.

كذلك أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي القاهرة، تقبل من حوالي 362 درجة.

كذلك أن كلية الذكاء الاصطناعي حلوان تقبل من حوالي 338 درجة.

كما أن كلية ذكاء اصطناعي كفر الشيخ تقبل من حوالي 338 درجة.

كلية ذكاء اصطناعي بنها تقبل من حوالي 335 درجة.

مصاريف كلية الذكاء الاصطناعي

قامت الكثير من الجامعات الموجود بها كلية الذكاء والاصطناعي، بالتأكيد على أن مصاريف الكلية كما يلي: