كتير على المواطن كدة.. عاجل.. رفع سن المعاش الجديد حسب.. قانون التأمين والمعاشات الجديد 2023.. مش هتطلع على المعاش لو عملت أي إلا بالشروط التي نوضحها

قانون التأمين والمعاشات الجديد 2023، يعتبر المعاش من العوامل الهامة التي تدعم المواطنين وتوفر لهم الدعم المالي بمجرد بلوغهم سنًا معينة، بهدف مساعدتهم وتقديم العون عند فقدانهم لوظيفتهم، ومع ذلك، هناك بعض القوانين الجديدة التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن المعاش، لذا، دعونا نتعرف على جميع التفاصيل المتعلقة بقانون المعاش والفئات المستحقة له على وجه التحديد. قم بمتابعة الفقرات القادمة لتتعرف على جميع التفاصيل.

الشروط الخاصة للحصول على المعاش

يوجد هناك بعض الشروط الأساسية للحصول على المعاش بالقيمة الكاملة، وتتمثل هذه الشروط في ما يلي:

ازدادت سن التقاعد حقًا لتصل إلى 61 عامًا في عام 2023.

تم أيضًا رفعه إلى ستة وستون عامًا ، عندما يحل شهر يونيو من عام 2034.

وتم رفع السن أيضًا إلى 63 عامًا مرة أخرى في شهر يوليو من عام 2036.

وتم رفع عمره إلى 65 سنة في شهر يوليو عام 2038.

وإحدى الشروط الرئيسية التي تم تحديدها بالفعل بواسطة الأنظمة الخاصة بالمعاشات هي ضرورة الانضمام وأهمية التأمين الصحي الخاص بكبار السن وكذلك لذوي الإعاقة أيضًا.

شروط أخري للحصول على المعاش

يجب ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن ٦٥٪، وهذه هي النسبة التي يجب المشاركة فيها بشكل فعلي في تاريخ الاستحقاق للمعاش.

يجب على الأرملة أيضا أن تقوم بتثبيت عقد الزواج وأن لا تتزوج أيضا شخص آخر.

يجب أن تكون الفتاة التي تستلم المعاش الخاص غير متزوجة.