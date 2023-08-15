مرحلة ثانية !! أعرف حالًا تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء والمصاريف السنوية 2023

بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي بشكل رسمي، بدأ الطلاب والطالبات بالبحث عن الكليات المختلفة والتي واحدة من أشهر الكليات الموجودة في الوقت الحالي هي كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء داخل جامعة بني سويف، ويتساءل الكثيرون في الوقت الحالي عن تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تنسيق الكلية وأبرز المعلومات عنها.

تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء داخل جامعة بني سويف هي واحدة من الكليات المتميزة الأولى في جمهورية مصر العربية بل والشرق الأوسط كله، وذلك بمجال الملاحة الفضائية وتكنولوجيا الفضاء، وتضم الكلية عدد من الأقسام منها اتصالات الفضاء والملاحة الفضائية وعلوم الفضاء، حيث بها برنامج عام بالملاحة الفضائية بنظام الساعات المعتمدة، بينما البرنامج الثاني برنامج متميز للعلوم التطبيقية في الفضاء والملاحة، ويأتي تنسيق الكلية من مجموع 350 درجة، وذلك للشعبة العلمية، بينما لشعبة الرياضيات من مجموع 324 درجة.

مصروفات كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء 2023

وضحنا لكم تنسيق كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء للشعبة العلمية علمي علوم وعلمي الرياضيات، وبالنسبة لمصروفات الكلية فهي ما بين 1200 جنيه مصري إلى 1500 جنيه مصري للفرقة الأولى، حيث مدة الدراسة تكون خمس سنوات، حيث تكون الكلية بنظام الساعات المعتمدة، حيث تُعتبر الدراسة دمج بين دراسة العلوم الأساسية والعلوم الهندسية وبالأخص التي تخص تكنولوجيا الفضاء، وبعد مرور خمس سنوات يحصل الطالب على درجة البكالوريوس بعلوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، لذا فرصة جميلة جدًا للالتحاق بها.