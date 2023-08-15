“هتدخلها بأقل درجات” تنسيق كلية إعلام مرحلة ثانية 2023 علمي علوم مرحلة ثانية

بعد بدء المرحلة الأولى وظهور نتيجتها، بدأ الكثير من الطلاب والطالبات بالبحث عن تنسيق المرحلة الثانية وكل كلية بها، ومن ضمن الكليات هي كلية الإعلام، ولذا وجدنا عدد كبير من الطلاب يتساءلون عن تنسيق كلية إعلام مرحلة ثانية 2023 علمي علوم داخل مختلف الجامعات الحكومية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تنسيق الجامعات المختلفة، فضلًا تابعوا معنا.

تنسيق كلية إعلام مرحلة ثانية 2023 علمي علوم

يهتم عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة التي ظهرت نتيجتهم في التعرف على تنسيق الكليات، خصوصًا أن المرحلة الثانية على وشك أن تبدأ بعد أيام، وقد أتى تنسيق كلية الإعلام على النحو التالي:

كلية الإعلام جامعة القاهرة 330 درجة.

كلية الإعلام جامعة المنوفية 327 درجة.

كلية الإعلام جامعة بني سويف 321 درجة.

كلية الإعلام جامعة قناة السويس 319 درجة.

كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي 316 درجة.

كلية الإعلام جامعة عين شمس 316 درجة.

تسجيل الرغبات المرحلة الثانوية 2023

وضحنا لكم تنسيق كلية إعلام مرحلة ثانية 2023 علمي علوم، وبالنسبة للمرحلة الثانية فهي لم تبدأ بعد، وبالنسبة لتسجيل الرغبات، فهي تأتي على النحو التالي: