“من الهوا كدا” صرف ألف جنيه لكل رقم قومي يبدأ وينتهي بهذا الرقم من البريد المصري.. حقيقةً أم شائعة

صرف ألف جنيه لكل رقم قومي، ليس من النادر أن يأتي البريد المصري إلى الواجهة من خلال الأخبار التي تنتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتمتع هذا المؤسسة الكبيرة بسمعة قوية وثقة واسعة من قبل العديد من المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك البريد المصري قاعدة عملاء ضخمة تعتمد على خدماته بشكل متواصل، تداول موقع إلكتروني غير رسمي خبرًا يفيد بأن البريد المصري قد قرر صرف مبلغ 1000 جنيه لأي رقم قومي يبدأ بالرقم 2 وينتهي بالرقم 2، ومن جانبه، قام موقع “البديل” بالكشف عن حقيقة هذا الأمر ونقل التفاصيل بشكل دقيق.

صرف ألف جنيه لكل رقمي قومي ينتهي بهذا الرقم

اتسع نطاق انتشار شائعات تفيد بأن البريد المصري قد قام بقرار صرف ألف جنيه لكل رقم قومي التي تبدأ بالرقم 2 وتنتهي بالرقم 2، ومثير للاهتمام هو أن هذه الأخبار تم التداول بها قبل عدة أشهر، ولكن كان المبلغ المزعوم هو 2000 جنيه.

عُبِرَ عن الكثير من الاستفسارات حول صحة الأنباء التي تُفيد بأن البريد المصري قد قرر منح مبلغ 1000 جنيه لكل حامل لبطاقة الرقم القومي التي تبدأ بالرقم 2 وتنتهي بنفس الرقم. تم توجيه هذه الاستفسارات سواء من خلال تعليقات الجمهور على منشورات البريد المصري على صفحاته الرسمية، أو من خلال الرسائل المباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حقيقة صرف 1000 جنيه من البريد

عند استفسار أحد العملاء من موظفي خدمة عملاء البريد المصري حول صحة المزاعم المتداولة بشأن صرف ألف جنيه لكل رقم قومي يبدأ وينتهي بالرقم 2، كان رده أن هذه الخدمة غير متوفرة في البريد المصري على الإطلاق، وأن ما تم تداوله مجرد شائعة غير صحيحة تهدف إلى إثارة الجدل والبلبلة.