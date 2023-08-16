طريقة حساب فرق العيش في التموين واستبدالها بسلع تموينية وهذا هو نصيب الفرد من الخبز.. متخليش حد ينصب عليك

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كيفية حساب فرق العيش في التموين، حيث يتعرض بعضهم إلى عمليات الغش من قِبل بعض المخابز وذلك عند صرف نقاط الخبز حيث إن كل رغيف يرشده المواطن يحصل مقابله على 10 قروش، وتجمع نهاية الشهر يستطيع من خلالها صرف سلع خارج قائمة المنظومة التموينية في الشهر التالي، ولهذا وفرت وزارة التموين إمكانية الاستعلام عنها من خلال بوابة مصر الرقمية، وهذا ما نقدمه اليكم متابعي موقعنا البديل.

حساب فرق العيش في التموين

يتم تسجيل عمليات صرف المواطن بشكل تفصيلي من الدعم سواء الخبز أو السلع التموينية عبر بوابة مصر الرقمية على مدار الشهر، حيث أنه من حق الفرد المقيد على بطاقة التموين 50 جنيها وصرف 5 ارغفة خلال اليوم وبواقع 150 رغيف شهريا كما يمكن سحب خبز ثلاثة أيام في مرة واحدة، ومع نهاية كل شهر يتم احتساب فارق الخبز بواقع 10 قروش على الرغيف وإضافتها إلى رصيدك على بطاقة التموين، ومن حق المواطن شراء السلع التي يريدها سواء لحوم أو دواجن أو الكعك والبسكويت وغيرها بعد احتساب فرق العيش.

خطوات الاستعلام عن حساب فرق العيش في التموين

لقد حددت وزارة التموين إمكانية الاستعلام عن حساب فرق العيش في التموين من خلال بوابة مصر الرقمية وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: