بشرة سااارة.. الجمارك تكشف عن طريقة التسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

حملت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بشرى سارة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من إكمال الأوراق اللازمة للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج خلال الفترة المحددة، حيث يمكن لجميع المُسجلين في هذه المبادرة من خلال التطبيق المخصص إتمام إجراءات نزول السيارات والقيام بعملية ربط الودائع بدون أي مشاكل وبتسهيلات متعددة.

التسجيل في مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج 2023

في خطوة جيدة أعلنت وزارة الهجرة عن إمكانية استكمال الأوراق اللازمة لإنزال سيارات المصريين في الخارج بعد انتهاء المُهلة المحددة، وذلك في استجابة لعدد من المواطنين الذين طالبوا بإيجاد حل لهذه المشكلة، وكذلك الجالية المقيمة في المملكة العربية السعودية بإقامة غير محددة المدة طبقاً لخطاب مصلحة الجمارك المصرية.

وقد تواصلت وزارة الهجرة مع كافة المستفيدين من المبادرة من خلال البريد الإلكتروني لإعلامهم بالفروق الخاصة بالودائع المستحقة، وهم من لهم الحق في تسجيل الطلب من خلال التطبيق الإلكتروني المحدد طبقاً للضوابط والشروط التي نصت عليها المبادرة.

جهود وزارة الهجرة في دعم مبادرة سيارات المصريين بالخارج 2023

لقد تقدمت وزارة الهجرة في شهر يونيو المنصرم بمقترح يشتمل على ثلاثة من البدائل لسداد فرق الودائع بالدولار للمساهمين في هذه المبادرة قبل إجراء التعديل عليها، حيث سمح المجلس الوزاري للمواطنين الجادين في إتمام المبادرة.

وقد شرعوا بالفعل في الإجراءات الخاصة بالسيارات وتمكنوا من الحصول على موافقة ممتدة الصلاحية، ولكن لم يستطيعوا من استكمال الإجراءات الخاصة بعملية الاستيراد، فضلاً عن الموافقة على استعمال كارت الائتمان الدولي في سداد الفرق الناتج تبعاً لفئات السيارات المختلفة.

كيفية التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج

تمثلت طريقة التسجيل في مبادرة سيارات المصريين بالخارج في عدد من الخطوات البسيطة، وهي كالآتي: