بدء تسجيل الرغبات.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية من المواضيع الأكثر اهتماماً في هذه الأيام، وذلك بعد اقتراب الإعلان عن نتائج تنسيق المرحلة الأولى، حيث يرغب الطلبة والطالبات في معرفة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية حتى يتمكنون من تهيئة أنفسهم للانضمام لها، وسنوضح من خلال ما يلي نبذة عن أهم الكليات المتوقعة في تنسيق هذه المرحلة التي تضم عدد كبير من الطلاب.

الكليات المتاحة في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

صرح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بأنه يُجرى الاستعداد لتنسيق المرحلة الثانية من خلال الإعلان عن قوائم المؤسسات التعليمية المُعتمدة التي تقبل الطلاب المتقدمين لهذه المرحلة، وتتضمن هذه المؤسسات الجامعات الأهلية والحكومية والجامعات الخاصة والتكنولوجية، وفروع الجامعات الأجنبية والدولية، الجامعات ذات الاتفاقيات الإطارية والتي لها قوانين خاصة بها، وكذلك الكليات التكنولوجية والأكاديميات الحكومية والمعاهد وغيرها من الجهات التعليمية، ويتم التقديم من خلال تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني ومن بين الكليات المتوقع تواجدها في تنسيق المرحلة الثانية 2023/2024 الكليات التالية:

كلية التمريض.

كلية دار العلوم.

الفنون الجميلة.

الخدمة الاجتماعية.

التربية النوعية.

كلية الحقوق.

كلية الزراعة.

كلية التربية.

كلية التجارة.

كلية الآداب.

كلية تربية رياضية.

كلية سياحة وفنادق.

كلية الحقوق إنجليزي.

تربية إنجليزي.

كلية طب بيطري.

كلية التنمية والتكنولوجيا.

كلية الإعلام قد تبقى بها شواغر للشعبة العلمية.

تنسيق المرحلة الثانية 2023/2024

ويتم الإعلان عن أسماء هذه المؤسسات في تنسيق المرحلة الثانية لتوعية الطلبة بها حتى يتمكنوا من الانضمام إليها باعتبارها مؤسسات معتمدة، وحتى لا يقعوا في براثن الكيانات التي تمارس النشاط التعليمي بدون سند قانوني، وتُصدر شهادات غير معادلة أو مقبولة من المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة هذه الجهات غير المعتمدة.

ويتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ظهر الغد الاثنين الموافق للرابع عشر من شهر أغسطس، للطلاب الذين سجلوا في هذه المرحلة، وذلك من مقر وزارة التعليم العالي في العاصمة الإدارية الجديدة، ويحضر المؤتمر الصحفي المزمع عقده عدد من القيادات التعليمية الهامة والمسؤولين في مكتب التنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، والعديد من وسائل الإعلام والعاملين في التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.