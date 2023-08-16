Tawjihi jo نتائج التوجيهي 2023 الأردن رابط استخراج نتائج الثانوية العامة الأردنية الان

Tawjihi jo نتائج التوجيهي 2023 الأردن، أنهت وزارة التربية والتعليم الأردنية جميع الإجراءات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، حيث إن العديد من الطلبة والطالبات في مختلف المحافظات ينتظرون هذه النتائج بفارغ الصبر، مع العلم أنها هي التي تحدد مستقبلهم الجامعي فيما بعد، فضلاً عن أن نسب النجاح لهذا العام أعلى من العام الماضي، نظرًا لسهولة الامتحانات والأسئلة التي تم رصدها في أوراق الامتحانات، إضافة عن تهيئة المناخ المناسب أمام الطلبة على مدار سير الاختبارات، حتى يتمكن كل طالب من تأدية الامتحانات في تركيز تام.

Tawjihi jo نتائج التوجيهي 2023 الأردن

أصبحت نتائج التوجيهي متاحة أمام جميع الطلبة في الوقت الحالي، وعقب الانتهاء من مراجعتها واعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية الأردني، هذا وأن عدد الطلاب في مرحلة التوجيهي وصل إلى 189 ألف ونحو 410 طالب وطالبة بالمدارس الحكومية، بينما المدارس الخاصة وصل عدد الطلبة والطالبات إلى نحو 63 ألفًا و139 طالبًا، كما أن المشاركين في القسم الأدبي وصل عددهم إلى نحو 73069 طالب وطالبة.

رابط نتائج التوجيهي Tawjihi jo الأردن

أتاحت وزارة التربية والتعليم الأردنية إمكانية الحصول على نتائج الثانوية العامة عبر الدخول إلى موقع التوجيهي Tawjihi jo، ليتم بعدها إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به، فضلاً عن إمكانية القيام بإدخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمام الطالب في الشاشة الرئيسية، ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة وإمكانية طباعتها بكل سهولة، من أجل التقديم إلى المرحلة الجامعية الجديدة الخاصة بكل طالب.