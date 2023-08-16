تذاكر ركوب القطار مجانا لهؤلاء المواطنين وآخرين يُخصم لهم نصف الثمن.. فعلا هي دي الاخبار

لقد حددت هيئة السكك الحديدية فئات يحق لها تذاكر ركوب القطار مجانا، وفئات أخرى بنصف الثمن وفقا لما أعلنت عنه وزارة النقل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تحت توجيهات من الرئيس لتخفيف الأعباء عن كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الإعاقة، وهذا ما نوضحه اليكم عبر سطور ذلك التقرير.

فئات يحق لها تذاكر ركوب القطار مجانا

لقد حددت وزارة النقل 3 فئات يمكنهم ركوب القطار مجانا والتي تتمثل في الآتي:

كبار السن من تجاوزت أعمارهم 70 عاما وذلك في الدرجات العادية مجانا بشرط تقديم بطاقة الرقم القومي سارية، وبعدها تدوين جميع البيانات الشخصية ثم استلام تذاكر السفر.

المصابين بالأورام: لقد اتاحت هيئة السكك الحديدية عن امكانية استخراج تصاريح السفر آليًا لهذه الفئة فقط من خلال كارت ذكي يتم تجديده مع بداية كل عام ميلادي، أما إذا لم يتخطي الطفل المصاب 10 سنوات يحق له أن يستقل الدرجة الثانية المكيفة ومعه مرافق.

الأطفال الصم بشرط استخراج ما يثبت من معهد إمبابة.

فئات يحق لها تذاكر نصف الثمن

العسكريين سواء الشرطة أو الجيش بالدرجة المكيفة.

طلاب الكليات والمعاهد العسكرية.

ضباط الشرطة والجيش.

ذوي الاحتياجات الخاصة ومكفوفي البصر والمرافق بنسبة 50% من قيمة التذكرة الشاملة للقطارات المكيفة وغير المكيفة بموجب اثبات بطاقة الرقم القومي وشهادة من وزارة التضامن الاجتماعي.

الهلال الأحمر والصليب الاحمر.

مجموعات الشباب والرياضة.

الأطفال من عمر 4 حتى 10 سنوات.

أسر شهداء ثورة 25 يناير والمصابين تخفيضا نصف ثمن التذكرة الدرجات العادية غير مكيفة ويتم الحصول على الكارنيه من المجلس القومي للثورة.

كبار السن من تجاوزت أعمارهم 60 عاما.

أسر شهداء الشرطة والضحايا والمفقودين فقط من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوجة، الأبناء)، ومصابي العمليات الأمنية والحربية من القوات المسلحة وضباط الشرطة، بموجب الكارنيه الصادر من صندوق تكريم الشهداء.

أما الفئات التي تقوم بدفع 75% من قيمة التذكرة فهو المحارب القديم والمرافق إن وجد فقط.