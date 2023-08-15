متى إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية والقبول في الجامعات

على الرغم من أن التسجيل في المرحلة الثانية بدء فقط منذ ساعات قليلة إلا أن الكثيرين يتساءلون عن موعد الإعلان عن نتيجة التنسيق، ويحاول الطلاب القيام بإجراءات استباقية للتعرف على مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة ، وقد صرحت بعض الجهات المتخصصة والتي لها دراية بكيفية سير عملية إصدار نتيجة التنسيق أن لديها بعض التوقعات المحتملة حول هذه النتيجة، وهو ما سنعرضه لكم بالتفصيل في هذه السياق.

مؤشرات نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية

فيما يخص مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية فقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدنى في تلك المرحلة للقبول في الجامعات والكليات بالمحافظات المختلفة هو 250 درجة لطلاب الشعبة العلمية، وهو ما يكون 60.98%، بالدرجات المئوية، أما طلاب الشعبة الأدبية، فإن الحد الأدنى جاء ب 238 درجة، وهو ما يكون 58.05%، وقد تم فتح باب التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني بداية من اليوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري.

متى ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ستصدر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعد أن يتم غلق باب تسجيل الرغبات والذي سوف يستمر حتى مساء يوم السبت الموافق 19 أغسطس في مؤتمر يعقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي في موقع الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال المؤتمر سوف يُعلن الوزير عن أدنى حد لتنسيق المرحلة الثالثة.

وكذلك الإعلان عن موعد قبول الرغبات من خلال موقع التنسيق على الإنترنت للطلبة المُسجلين في المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى الطلاب الذين تمكنوا من اجتياز اختبارات الدور الثاني من الثانوية العامة بنجاح.