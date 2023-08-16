هي دي الاخبار ولا بلاش.. تذاكر ركوب المترو مجانا لهذه الفئات بخصم 100% تبعًا للقانون

لقد وضحت وزارة النقل برئاسة كامل الوزير فئات يحق لها تذاكر ركوب المترو مجانا، بالتزامن مع إعلان هيئة السكك الحديدية عن فئات يمكنها ركوب القطارات مجانا وأخرى بنصف الثمن وذلك في ظل توجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخفيف الأعباء على المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وهنا تسلط الضوء عبر موقعنا الفئات التي يحق لها الحصول على تذاكر المترو والقطارات مجانا.

خصومات على تذاكر المترو والقطارات

لقد حددت وزارة النقل إعفاء الفئات التالية من دفع ثمن التذكرة نهائيا وهم:

المسافرين من كبار السن من تجاوزوا 70 عاما ويجب تقديم وثيقة من مكتب التأمين تفيد ذلك.

أطفال الصم وسيتم تقديم معاملة خاصة تناسب حاجتهم.

محاربي مرض السرطان ويتم صرف تذاكر السفر لهم مجانا دون تكلفة.

ثم فئات أخرى يتم إعفاءها من 50% فقط من ثمن تذكرة القطار وهي:

ذوي الاحتياجات الخاصة ومكفوفي البصر والمرافق لهم بشرط وجود بطاقة الرقم القومي وإثبات من وزارة التضامن الاجتماعي.

كبار السن من تجاوزت أعمارهم 60 عاما واحضار البطاقة سارية.

أسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير وذلك من خلال كارنيه صادر من المجلس القومي للثورة.

طلاب الكليات والمعاهد العسكرية.

أسر الشهداء والضحايا في العمليات الأمنية والحربية من القوات المسلحة.

الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 4 حتى 10 أعوام.

مجموعات الشباب والرياضة.

فئات يتم إعفائها فقط من 75% من ثمن تذكرة القطار وهي:

فئة واحدة وهو المحارب القديم والمرافق له إن وجد.

تذاكر ركوب المترو مجانا

يستقل المترو يوميا نحو 1.5 مليون مواطنا ولقد حددت وزارة النقل عدد من الفئات يحق لهم صرف تذاكر ركوب المترو مجانا وهم: