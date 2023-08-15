bein sport تردد قناة بي إن سبورت الجديد 2023 لمتابعة مباريات الدوري الانجليزي الممتاز

تردد قناة بي إن سبورت الجديد، والتي بدات الآن في عرض مباريات الدوريات الأوروبية والتي انطلقت منذ أسبوع أولي جولتها ، ويتابع الدوريات الأوروبية ملايين من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وتنقل أما عبر القنوات الأوروبية أو شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية بلغاتها المختلفة، ولهذا ارفع البحث في الأيام الماضية حول الاستعلام عن تردد قناة بي أن سبورت الجديد على النايل سات .

تردد قناة بي إن سبورت الجديد

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية إلي الكثير من بطولات الرياضية في الألعاب المختلفة ولكن اشهر لعبة كرة القدم، وتقدم القناة إلي متابيعها أقوى الدوريات الأوروبية والبطولات العالمية في كرة القدم سواء على مستوى الأندية أو على مستوى الفرق ، وبالإضافة إلي عرضها لمجموعة من اشهر البطولات العالمية مثل الأولمبياد، وأقوي البطولات الألعاب الفردية ، ولهذا تمتلك قنوات بي ان سبورت الرياضية اكبر قاعدة جماهير في مجال القنوات المتخصصة الرياضية .

تردد قناة بي إن سبورت نايل سات

تعرض قنوات بى ان سبورت حاليا مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يتابعه ملايين من جماهير كرة القدم في الشرق الأوسط ولكن تعرضها على قناة قنواتها المشفرة على النايل سات وترددها كالتالي:

تردد بى ان سبورت 1 علي نايل سات

• ان التردد هو: 12064.

• بينما الاستقطاب: أفقي.

• ومعدل الترميز: 27500.

• كما ان معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد بى ان سبورت2 على نايل سات

• ان التردد هو: 12245.

• كما ان الاستقطاب: عمودي.

• بينما معدل الترميز: 27500.

• ومعامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد بى ان سبورت 3 نايل سات

• ان التردد هو: 12264.

• كما ان الاستقطاب: عمودي

• بينما معدل الترميز: 27500.

• ومعامل تصحيح الخطأ: 3/2.