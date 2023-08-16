تعلن وزارة التربية والتعليم في الأردن، اليوم الأربعاء، نتائج التوجيهي 2023 في الأردن لطلاب المرحلة الثانوية العامة في المملكة الأردنية الهاشمية عقب الإنتهاء رسميًا من أعمال التصحيح والتدقيق في الكنترولات الخاصة بالشهادة الثانوية علي مستوي المحافظات في المملكة ومن المقرر إعلان نتائج توجيهي الأردن في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الموقع الإلكتروني توجيهي جو حسب الأسم ورقم الجلوس، وإليكم في هذه المقالة، www.tawjihi.jo 2023 رابط نتائج التوجيهي 2023 الثانوية العامة الأردن برقم الجلوس عبر موقع توجيهي جو.

موعد إعلان نتائج توجيهي الأردن 2023

نشرت وزارة التربية والتعليم، بيانًا أعلنت فيه موعد إعلان نتائج امتحانات التوجيهي في المملكة الأردنية الهاشمية في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم الأربعاء، الموافق السادس عشر من شهر أغسطس عام 2023م، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفي وذلك في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات وسيتم معرفة نتائج التوجيهي 2005 2023.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2023

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن لطلاب الثانوية العامة 2023 من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة النتائج وهي كالتالي:

1- الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم في الأردن.

2- ثم النقر علي رابط نتائج توجيهي الأردن 2023.

3- ثم عليك إدخال رقم الجلوس والمقعد الخاص بك.

4- ثم عليك النقر علي أيقونة بحث أو إستعلام لمعرفة نتائج توجيهي الأردن الدورة الأولي 2023.

وشارك في امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام، 189410 مشتركين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.