الان tawjihi.jo موقع نتائج التوجيهي الاردن 2023 الثانوية العامة الاردنية برقم الجلوس وزارة التربية والتعليم

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023 بات الإعلان عن نتائج الثانوية العامة قريب، حيث يرواد الكثير من الطلاب القلق باقتراب الإعلان على النتيجة، حيث يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم فور الإعلان عن طريق إدراج رقم الجلوس و الإسم، ويمكنك الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال موقع توجيهي جو أو الموقع الرسمي للوزارة.

لينك نتائج التوجيهي الاردن 2023

تفعيل موقع نتائج التوجيهي في الاردن يتم في خلال ساعات حيث أنها تعد من أهم النتائج التي بناءً عليها يتم تحديد مستقبل كل طالب و الكلية التي سوف يلتحق بها، لذا سوف نقدم لكم خطوات الحصول على نتائج الثانوية العامة الاردن كما يلي:

في البداية قم بالدخول إلى موقع الرسمي التوجيهي للحصول على النتيجة من هنا أو من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية من هنا .

ثم الضغط على أيقونة”النتائج” مع اختيار”نتائج الثانوية العامة”.

بعد ذلك قم بإدراج أسمك ورقم الجلوس الخاص بك وجميع البيانات المطلوبة.

ثم النقر على خيار “استعلام على النتيجة” بمجرد النقر سوف تظهر أمامك النتيجة.

كما بإمكان الطلاب من الاستفسار على جميع نتائجهم عن طريق إرسال رسالة قصيرة على الرقم 1411 من خلال إرفاق رقم الجلوس الخاص بك على هذا الرقم، حيث خلال وقت قصير سوف يتم إرسال لك نتجيتك.

موعد نتائج التوجيهي 2005 الاردن

أكد الدكتور”عزمي”وزير التربية والتعليم الأردنية عن أن نتائج التوجيهي الاردن 2023 سوف تظهر في منتصف شهر أغسطس، كما أكد أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها يوم 16 أغسطس في تمام الساعة 4 مساءا، كما أن سوف يسبق هذا الإعلان مؤتمر سوف يتم فيه الإعلان على اوائل الطلاب في جميع التخصصات، حيث أن نسبة النجاح لعام 2023 م لطلاب الثانوية العامة كبيرة جدًا، حيث قد يصل نسبة النجاح إلى 235642 ألف طالب وطالبة أي نسبة النجاح قد تخطت 70% .