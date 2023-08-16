أعرف اللي ليك.. نكشف عن السلع التموينية للفرد الواحد + نصيبه من الزيت والسكر

حددت وزارة التموين مقدار السلع التموينية للفرد الواحد حيث تصرف مع بداية كل شهر، وتتيح الوزارة الكثير من السلع يتم صرفها لأصحاب البطاقات بسعر الدعم المخصص لكافة المواطنين بأسعار مخفضة عن السوق والمحلات التجارية، ويحق للفرد صرف نحو 50 جنيها من السلع وذلك في حالة البطاقة التي تتضمن أربع أفراد أما إذا كان هناك فرد خامس فإنه يمكنه صرف سلع بقيمة 25 جنيها، ويوجد ما يسمي بالدعم الاستثنائي بقيمة 100 جنيه للمطلقات والأرامل ومن يتحصلون على دخل أقل من الحد الأدنى هو 2700 جنيه، ونقدم اليكم حصة الفرد الواحد من التموين من خلال سطور المقال فتابعوا معنا.

السلع التموينية للفرد الواحد

تتخذ الدولة جهودا كبيرة في محاولة تأمين مخزون يكفي احتياجات المواطن من جميع السلع الأساسية خاصة في ظل ارتفاع مستوى التضخم، وحددت الوزارة نصيب الفرد من السلع التموينية كما يلي:

صرف كيلو من السكر لكل فرد حسب الاحتياج والحد الأقصى هو 6 كيلو على البطاقة الواحدة.

صرف زجاجة زيت 800 مللي لكل فرد مقيد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات على البطاقة.

البطاقة التي تتضمن أقل من 4 أفراد يتم صرف كيلو واحد من الأرز، أما إذا زادت عن ذلك العدد يتم منحها 2 كيلو بحد أقصى.

إذا كان عدد الأفراد المقيدين على البطاقة أقل من 4 أفراد يتم صرف عبوة واحدة من المكرونة 800 جرام أما إذا زاد عن ذلك يتم منح عبوتان نفس الوزن.

أسعار السلع التموينية شهر أغسطس 2023

تتضمن قائمة السلع نحو 31 سلعة مختلفة في جميع المنافذ بالمحافظات، وبعدما وضحنا لكم نصيب الفرد من الدعم نوضح لكم بعض أسعار المنتجات كما يلي: