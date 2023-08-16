tawjihi jo رابط نتائج توجيهي الأردن 2023| هُنا نتائج الثانوية العامة 2023 الأردن

تستعد وزارة التربية والتعليم في الأردن، لإعلان نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة “التوجيهي الأردن 2023” للعام الدراسي الحالي، مساء الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 عبر الموقع الرسمي توجيهي جو التابع لوزارة التربية في المملكة الأردنية الهاشمية وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الدخول tawjihi jo رابط نتائج توجيهي الأردن 2023، نتائج الثانوية العامة 2023 الأردن.

tawjihi jo رابط نتائج توجيهي الأردن 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن، أنه يمكن للطلبة الاطلاع على نتائجهم بدءًا من الساعة الرابعة من مساء الأربعاء على الرابط الإلكتروني (www.tawjihi.jo)، مشيرة إلي أن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، سيعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 6 من مساء الأربعاء، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2023 / الامتحان العام، في مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

نتائج الثانوية العامة 2023 الأردن

وشارك في امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام، 189410 مشتركين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة، والتي عقدت وسط إجراءات مشددة من جانب قوات الشرطة لتأمين مقرات اللجان من الخارج ورفع درجة التأهب القصوي في كافة المرافق الخدمية.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2023

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية والتعليم في الأردن، في تفعيل رابط الإستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2023 فور إعتماد وزير التربية الأردني نتائج التوجيهي مساء اليوم الأربعاء، ويمكن إتباع الخطوات التالية للإطلاع علي نتائج توجيهي الأردن حسب الأسم وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع نتائج توجيهي جو.

ثانيًا: ثم عليك إدخال رقم الجلوس.

ثالثًا: ثم عليك النقر علي كلمة بحث أو إستعلام.