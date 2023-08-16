مجموع 70% علمي يدخل ايه”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية علمي 2023 ورابط موقع التنسيق الإلكتروني

أكدت مصادر داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على وجود اتجاه واضح داخل اللجنة العليا للتنسيق نحو خفض من أعداد الطلاب المقبولين في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والمعاهد الهندسية العليا، تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب نقابة المهندسين بتقليص أعداد الطلاب المقبولين بهذه التخصصات، وأفادت المصادر أن هذا الإجراء قد يتسبب في ارتفاع الحد الأدنى للقبول في الكليات ذات القطاع الهندسي بشكل كبير، مما يتجاوز التوقعات السابقة، بالإضافة إلى ذلك يتضح من المصادر أن هذا السيناريو يمكن أن يشمل أيضًا كليات القطاع الطبي، ولا سيما كليات الصيدلة، حيث يعكف القرار على تخفيض أعداد الطلاب المقبولين في هذه الكليات، وفقًا لتوجيهات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت منذ خمس سنوات، وبناءً على هذه المعطيات، من الممكن أن يشهد الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بتخفيض الحد الأدنى في باقي الكليات.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية

أشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة قد تأتي كمفاجأة غير مرضية لطلاب الشعبة العلمية رياضة، حيث قد يتعذر عليهم الحصول على مقاعد في كليات الهندسة خلال تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية، وقد يرتفع الحد الأدنى للقبول في تلك الكليات بنسبة تصل إلى 4% مقارنة بالعام الماضي، ومن بين المؤشرات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بخصوص نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، حصول أكثر من 21 ألف طالب وطالبة على مجموع يتراوح بين 90% و100% في الشعب الثلاث: العلمي علوم، العلمي رياضة، والأدبي.

مقارنةً بالأرقام السابقة للعام الماضي تظهر أن نسب الطلاب الذين حصلوا على مجموعات تتراوح بين 100% و90% ومن 95% إلى 90% ومن 90% إلى 85% انخفضت بنسبة متوسطة تبلغ حوالي 1%، ومع ذلك هناك تغيرًا إيجابيًا آخر وهو ازدياد أعداد الطلاب الناجحين، حيث نجح في العام الماضي حوالي 453 ألف طالب وطالبة في الدور الأول، في حين نجح هذا العام حوالي 598 ألف طالب وطالبة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية علمي

الكلية / المعهد نسبة القبول علوم عين شمس 83.41% علوم المنيا 83.41% سياسة واقتصاد القاهرة 84% سياسة واقتصاد بني سويف 83.41% حاسبات ومعلومات القاهرة 84.42% علوم المنوفية بشبين الكوم 83.17% علوم بورسعيد 83.17% علوم دمياط 83.17% علوم قناة السويس بالإسماعيلية 83.17% علوم الفيوم 82.92% تمريض دمياط 82.91% علوم أسوان 82.92% علوم حلوان 82.6% علوم بني سويف 82.6% علوم بنات عين شمس 82.4% ألسن عين شمس 82.4% علوم السويس 82.6% تمريض دمنهور 81.46% علوم البترول والتعدين مطروح 81.21% تمريض المنوفية بشبين الكوم 80.97% فنون تطبيقية بنها 80.73% فنون تطبيقية حلوان 79.75% إعلام القاهرة 71.5%

خطوات التقديم عبر التنسيق الإلكتروني

للتقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، يلتزم الطلاب باتباع الخطوات التالية: