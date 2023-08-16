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مجموع 70% علمي يدخل ايه”.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية علمي 2023 ورابط موقع التنسيق الإلكتروني

ahmed.khaledمنذ 39 دقيقة
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تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية
تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية

أكدت مصادر داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على وجود اتجاه واضح داخل اللجنة العليا للتنسيق نحو خفض من أعداد الطلاب المقبولين في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والمعاهد الهندسية العليا، تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب نقابة المهندسين بتقليص أعداد الطلاب المقبولين بهذه التخصصات، وأفادت المصادر أن هذا الإجراء قد يتسبب في ارتفاع الحد الأدنى للقبول في الكليات ذات القطاع الهندسي بشكل كبير، مما يتجاوز التوقعات السابقة، بالإضافة إلى ذلك يتضح من المصادر أن هذا السيناريو يمكن أن يشمل أيضًا كليات القطاع الطبي، ولا سيما كليات الصيدلة، حيث يعكف القرار على تخفيض أعداد الطلاب المقبولين في هذه الكليات، وفقًا لتوجيهات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت منذ خمس سنوات، وبناءً على هذه المعطيات، من الممكن أن يشهد الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بتخفيض الحد الأدنى في باقي الكليات.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية

أشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة قد تأتي كمفاجأة غير مرضية لطلاب الشعبة العلمية رياضة، حيث قد يتعذر عليهم الحصول على مقاعد في كليات الهندسة خلال تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية، وقد يرتفع الحد الأدنى للقبول في تلك الكليات بنسبة تصل إلى 4% مقارنة بالعام الماضي، ومن بين المؤشرات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بخصوص نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، حصول أكثر من 21 ألف طالب وطالبة على مجموع يتراوح بين 90% و100% في الشعب الثلاث: العلمي علوم، العلمي رياضة، والأدبي.

مقارنةً بالأرقام السابقة للعام الماضي تظهر أن نسب الطلاب الذين حصلوا على مجموعات تتراوح بين 100% و90% ومن 95% إلى 90% ومن 90% إلى 85% انخفضت بنسبة متوسطة تبلغ حوالي 1%، ومع ذلك هناك تغيرًا إيجابيًا آخر وهو ازدياد أعداد الطلاب الناجحين، حيث نجح في العام الماضي حوالي 453 ألف طالب وطالبة في الدور الأول، في حين نجح هذا العام حوالي 598 ألف طالب وطالبة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية علمي

الكلية / المعهدنسبة القبول
علوم عين شمس83.41%
علوم المنيا83.41%
سياسة واقتصاد القاهرة84%
سياسة واقتصاد بني سويف83.41%
حاسبات ومعلومات القاهرة84.42%
علوم المنوفية بشبين الكوم83.17%
علوم بورسعيد83.17%
علوم دمياط83.17%
علوم قناة السويس بالإسماعيلية83.17%
علوم الفيوم82.92%
تمريض دمياط82.91%
علوم أسوان82.92%
علوم حلوان82.6%
علوم بني سويف82.6%
علوم بنات عين شمس82.4%
ألسن عين شمس82.4%
علوم السويس82.6%
تمريض دمنهور81.46%
علوم البترول والتعدين مطروح81.21%
تمريض المنوفية بشبين الكوم80.97%
فنون تطبيقية بنها80.73%
فنون تطبيقية حلوان79.75%
إعلام القاهرة71.5%

خطوات التقديم عبر التنسيق الإلكتروني

للتقديم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، يلتزم الطلاب باتباع الخطوات التالية:

  • يتم القبول في الجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.
  • خلال فترة التنسيق، يتم تفعيل  الخدمة ويقوم الطلاب بإدخال تفضيلاتهم واختياراتهم للجامعات والكليات والمعاهد.
  • تمتد فترة تقديم الرغبات لمدة خمسة أيام، يجب على الطلاب التأكد من إكمال عملية التقديم خلال هذه الفترة.
  • يتم مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل الضغط على زر التقديم.
  •  بعد تقديم الرغبات، يمكن للطلاب حفظ نسخة احتياطية من تلك الرغبات للرجوع إليها في حال الحاجة.
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ahmed.khaledمنذ 39 دقيقة
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