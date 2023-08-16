رابط مباشر فعال .. نتائج التوجيهي الأردن 2023 موقع الوزارة الرسمي moe.gov.jo|نتائج الثانوية العامة بالاسم Tawjihi jo

كشفت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن موعد نشر نتائج امتحانات التوجيهي 2023، حيث ستكون مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 اغسطس 2023. أعلنت الوزارة أيضًا عن انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة وتسجيل الدرجات في جميع المناطق الإدارية والتعليمية، ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل وزير التعليم في الأردن.

نتائج التوجيهي الأردن 2023

أعلن الأستاذ الدكتور عزمي محمود أن طلاب الثانوية في جميع المناطق التعليمية في المملكة الهاشمية يمكنهم الآن الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2023. وتم الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل في امتحان التوجيهي خلال مؤتمر صحفي في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في الساعة 4 مساءً. يُمكنكم بعدها زيارة الموقع.رسمي لوزارة التعليم الأردنية والنقر على نتائج التوجيهي الأردن 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتائج توجيهي الأردن 2023 moe.gov.jo

بإمكانكم الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2023 بعد رفعها على منصة النتائج التابعة للوزارة، عبر اتباع سلسلة من الخطوات السهلة والتي تشمل:

دخول موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

اضغط على خدمات الثانوية العامة.

انقر على نتائج الطلاب.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

اضغط على استعلام.

سوف تظهر أمامك جميع علامات الطالب الخاصة.

tawjihi.jo اضغط هنا

Www tawjihi jo 2023 نتائج توجيهي الأردن برقم الجلوس

تزامناً مع اقتراب الإعلان عن نتائج الثانوية الأردنية، أشار وزير التعليم الأردني إلى أنه ستتم رفع النتائج على موقع الوزارة، مؤكداً أنه لا حاجة للذهاب إلى المدرسة للحصول على النتائج، حيث أتاحت الوزارة الكشف الإلكتروني عن النتائج. وأوضح وزير التربية الأردني أنه من المقرر الإعلان عن أسماء الطلبة الأوائل في الثانوية الأردنية خلال مؤتمر صحفي يتم بثه على القنوات التلفزيونية. وأشاد سيادته بالجهود الكبيرة التي قامت بها الوزارة منذ بداية العام الحالي، وأضاف أن الطلبة يمكنهم الاطلاع على نتائج التوجيهي الأردن 2023 عن طريق زيارة موقع وزارة التعليم الأردني، ويمكنهم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية.

رابط نتائج الثانوية العامة بالاسم Tawjihi jo

يساطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج التوجيهي لعام 2023 بالاسم من خلال الوصول إلى رابط Tawjihi jo خلال الساعات المقبلة، وتابعوا الخطوات التالية.

تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لنتائج الثانوية العامة في الأردن Tawjihi jo. اضغط على أيقونة “النتائج”. اضغط على “نتائج التوجيهي”. أدخل اسم الطالب بالكامل. اضغط على “عرض النتيجة”.

فحص نتائج توجيهي 2023 الأردن

نحن نقدم لكم مجموعة من الإرشادات التي قد تساعدك في الحصول على نتائج امتحانات التوجيهي للسنة الدراسية 2023.

تحقق من أنك قمت بإدخال رقم جلوسك بشكل صحيح.

إذا كنت تبحث باسم الطالب، تأكد من إدخال الاسم بالصورة الصحيحة.

حاول الاستفسار عن النتائج في فترة عدم وجود ضغط على موقع النتيجة.

في النهاية، يترقب الطلاب وأولياء الأمور نتائج امتحان التوجيهي بمشاعر ترقب وقلق. ولذلك، تسعى وزارة التربية والتعليم في الأردن دائمًا لتوفير آلية سهلة وفعالة للاطلاع على النتائج. بإمكان الطلاب الاستعلام بسهولة عن طريق زيارة الموقع الرسمي للوزارة.