لو الزيرو غالي عليك هتركب عربية بـ100 ألف جنيه.. تعرف على مميزات ومواصفات سيارة أوبل كورسا

ظهر الجيل الأول من سيارة كورسا في عام 1994 واستمرت حتى عام 2000 ثم جاء الجيل الثاني في عام 2003 وتواصل إنتاجه حتى عام 2007، وخلال هذه الفترة قدمت شركة أوبل الألمانية مجموعة من السيارات الاقتصادية والمتوسطة الحجم في السوق المصري، وكانت كورسا واحدة من أبرز هذه السيارات، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن سعر السيارة ومواصفاتها داخل السوق المصري.

سيارة أوبل كورسا موديل 1997

شهدت السيارات المستعملة زيادة في الطلب على شرائها ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، وتسببت عدة أزمات عالمية مثل نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل التوريد والإمداد العالمية بسبب الأحداث المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وصعوبة الحصول على بعض قطع الغيار.

مواصفات أوبل كورسا موديل 1997

الخصائص المواصفات المحرك 1000 سي سي، 3 سلندر القوة 53 حصانا ناقل الحركة يدوي “مانيوال” نظام الحقن انجيكشن

وزن وأبعاد السيارة

الطول 3740 مم العرض 1610 مم الارتفاع 1430 مم سعة خزان الوقود 44 لتر الوزن الفارغ 980 كيلوجرام

مواصفات أخرى للسيارة

الخصائص التجهيزات التكييف متوفر سنتر لوك بالريموت كنترول متوفر زجاج كهربائي أمامي وخلفي متوفر الراديو متوفر أحزمة أمان متوفرة مساند رأس متوفرة

سعر سيارة أوبل كورسا موديل 1997

يبلغ سعر سيارة أوبل كورسا موديل 1997 في سوق المستعمل حوالي 99 ألف جنيه، وتتفاوت الأسعار حسب حالة السيارة والمميزات الداخلية المرفقة بها وعدد الكيلومترات التي قطعتها، يجب أن يتم مراعاة هذه العوامل عند التفكير في شراء سيارة مستعملة من هذا الطراز.