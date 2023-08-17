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لو الزيرو غالي عليك هتركب عربية بـ100 ألف جنيه.. تعرف على مميزات ومواصفات سيارة أوبل كورسا

ahmed.khaledمنذ 34 دقيقة
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سيارة أوبل كورسا
سيارة أوبل كورسا

ظهر الجيل الأول من سيارة كورسا في عام 1994 واستمرت حتى عام 2000 ثم جاء الجيل الثاني في عام 2003 وتواصل إنتاجه حتى عام 2007، وخلال هذه الفترة قدمت شركة أوبل الألمانية مجموعة من السيارات الاقتصادية والمتوسطة الحجم في السوق المصري، وكانت كورسا واحدة من أبرز هذه السيارات، فيما يلي مزيد من التفاصيل عن سعر السيارة ومواصفاتها داخل السوق المصري.

سيارة أوبل كورسا موديل 1997

شهدت السيارات المستعملة زيادة في الطلب على شرائها ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، وتسببت عدة أزمات عالمية مثل نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل التوريد والإمداد العالمية بسبب الأحداث المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وصعوبة الحصول على بعض قطع الغيار.

مواصفات أوبل كورسا موديل 1997

الخصائصالمواصفات
المحرك1000 سي سي، 3 سلندر
القوة53 حصانا
ناقل الحركةيدوي “مانيوال”
نظام الحقنانجيكشن

وزن وأبعاد السيارة

الطول3740 مم
العرض1610 مم
الارتفاع1430 مم
سعة خزان الوقود44 لتر
الوزن الفارغ980 كيلوجرام

مواصفات أخرى للسيارة

الخصائصالتجهيزات
التكييفمتوفر
سنتر لوك بالريموت كنترولمتوفر
زجاج كهربائي أمامي وخلفيمتوفر
الراديومتوفر
أحزمة أمانمتوفرة
مساند رأسمتوفرة

سعر سيارة أوبل كورسا موديل 1997

يبلغ سعر سيارة أوبل كورسا موديل 1997 في سوق المستعمل حوالي 99 ألف جنيه، وتتفاوت الأسعار حسب حالة السيارة والمميزات الداخلية المرفقة بها وعدد الكيلومترات التي قطعتها، يجب أن يتم مراعاة هذه العوامل عند التفكير في شراء سيارة مستعملة من هذا الطراز.

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ahmed.khaledمنذ 34 دقيقة
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