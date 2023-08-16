“يا فرحة ما تمــــت… بعد معرفة صرف معاشات اغسطس… تلك الفئات لن يصرف لها المعاش والسبب!

إعلان الفئات المستثناه من المعاش جاءت في الفترة الأخيرة معلومات تفيد بأن سيتم وقف بعض الفئات من صرف المعاشات وهذا الأمر يقلق الكثير من أصحاب المعاشات في مصر, لذلك يبحث الكثير من المواطنين عن حقيقة هذا الأمر وعن الحالات التي تستثنى من صرف المعاش وتحرم منه, وهذا يأتي من خلال المادة رقم 21 من قانون التأمينات والمعاشات الإجتماعية, لذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال عن كل الأمور التي تخص هذا الموضوع.

الفئات المستحقة من المعاش

هناك فئات محددة هي التي تستحق صرف المعاش من وزارة التأمينات والمعاشات, لذلك تنص المادة رقم 21 على أن المعاش يستحق للحالات الأتية:

يجب بلوغ الأشخاص سن الشيخوخة ويكون مؤمن عليه من التأمينات الخاصة بالشيخوخة والعجز والوفاة, وتكون مندة الإشتراك في هذا التأمين لا تقل عن 120 شهر على الأقل, وتحدد مدتها بعد خمس سنوات من تاريخ العمل 180 شهر, ولابد من إنتهاء فترة العمل للمؤمن عليه سواء بسبب العجز الكامل أو بسبب الوفاة أو بسبب العجز الجزئي المستديم ويجب إثبات عدم وجود عمل أخر يقوم به المتقدم, وتنص المادة 98 من قانون المعاشات بأن في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يحق للمستحقين تقاضي المعاش بداية من تاريخ وفاة المؤمن عليه مباشرة, ومن هؤلاء الفئات المستحقة لصرف المعاش هم الأرملة والأرمل والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات.

الفئات المستثناه من المعاش

يستثنى بعض الحالات من صرف المعاشات ومن هذه الحالات الأتي:

يصرف المعاش للإبن أو الأخ في حالة قطع المعاش لسبب غير الوفاة ويصرف لهم منحة بقيمة 500 جنيه وتصرف مرة واحدة ولكن بشروط معينة, وفي حالة ممارسة مهنة لمدة تزيد عن 5 سنوات متصلة أو متقاطعة يحق له صرف المعاش بعد ترك المهنة أعتبارا من الشهر الأول عند ترك المهنة, ويتم صرف منحة بقيمة 500 جنيه للإبن والأخ في حالة إستحقاق المعاش لذي الأولوية الأعلى, والإبنة والأخت في حالة قطع معاش الزوج وتصرف المنحة مرة واحدة ويتم صرف المعاش للشخص الذي لا يستطيع العمل لمدة معينة لحين الرجوع لعمله, ويحق للطالب صرف المعاش حتى يتم سن ال 26 عاما وحتى الحصول على وظيفة يعمل بها.