فرحة الزغاريط في كل مكان… إلغاء فاتورة الكهرباء في الفترة المقبلة… ما البديل تعرف عليها الان

مفيش فواتير كهرباء تاني والبديل مفيش فواتير كهرباء تاني حيث تم الإعلان من شركة الكهرباء مصر وبأن خلال الأيام المقبلة وأن يتم إلغاء فواتير الكهرباء بشكل معروف وبان سوف يتم الغاء طباعة فواتير لأكثر من تسع ملايين مشترك وسوف يكون هناك بديل عنها في العديد من المناطق منذ الشهور الماضية.

مفيش فواتير كهرباء تاني والبديل

حيث اكد المصدر ان قرار الغاء فاتوره الكهرباء سوف يتم على جميع أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة وذلك بعد ان تم نجاحها في العديد من المناطق التي تم تطبيق فيها، وان سوف يتم إلغاء فاتورة الكهرباء بشكل عام في التحصيلات وان يكون البديل فاتورة أخرى ولكن تصدر بشكل مختلف وبأنها تكون عباره عن ورقه شبيهه من كارت شحن الهاتف أو من الورقة التي تصدر من ماكينات الفورية وتسمى بإيصال.

بديل فاتورة الكهرباء

لقد سميت هذا التجربة بأن يتم تحصيل من الماكينه الفور ويغيره تحصيل الكهرباء في بيت كل شخص التابعة لكل مواطن وان سوف يأتي محصل الكهرباء وهو يحمل معه المكينه الجديده من قبل وزارة الكهرباء ويكتب إليها بيانات الشخص صاحب العداد وتظهر بياناته المشترك والقيمة التي تم استهلاكها وعلي الفور يتم تسديد الفاتورة على الفور.

والجميل في هذه المكينة بأنها تعمل على توفير كافة التسديدات انا عن الطريق بطاقة الإئتمان أو نقدي عايزه جاء اليك محصل الكهرباء وانت ليس لديك أموال ومعك في بطاقة الائتمان فلوس بامكانك ان تقوم بالدفع بالفيزا.

شكل فاتورة الكهرباء الجديدة

شكل فاتورة الكهرباء الجديدة وإلغاء الفاتورة القديمة وهذا من أجل حفظ حقوق الاشخاص وان يضمن الشخص التلاعب فيه تحصيل الفواتير وتظهر بأنها فاتوره يكون فيها كف التفاصيل الاستهلاك المحصل للمشترك في جميع المناطق التي تم تطبيق فاتورة الكهرباء إليها، وقد أصبح كشف الكهرباء لا يتم بقراءة العداد ولا أنه يتم بتصوير وارسال اون لاين لشركة الكهرباء من قبل برنامج القراءة الموحد الذي تم تنفيذه من قبل شركة الكهرباء، ولان قد تقوم الشركة بمراجعة الفاتوره إلكترونيا قبل صدورها وهذا يكون ارتفاع قيمة الفاتورة او من انخفاضها في يد المشترك وليس يكون من خلال شركة الكهرباء.