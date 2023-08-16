بشرى سارة قرار هـــام فتح تراخيص البناء بالمدن والقرى 2023.. التطبيق بعد أسبوعين وتوقع تلك العقوبة على عدم مطابقة المواصفات

بشرى سارة فتح تراخيص البناء لقد أشار الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية بأن الكثير من الاشخاص كانوا يبحثون وراء الحكومه عشان يدفعوا رسوم التصالح من أجل إصلاح أوضاعهم، كما أن الدولة كانت سوف تحصل على الاقل ب 100 مليار جنية ومن مقال اليوم سوف نوضح عن موعد فتح تراخيص البناء تابع معنا بالتفاصيل.

بشرى سارة فتح تراخيص البناء

تم فتح تراخيص البناء بالقرى والمدن حيث قد كشف مسؤول من قبل وزارة الاسكان انه قد يجرى الآن عمل دراسة للرجوع تراخيص البناء وبعدها على الفور، و يتم فتح التراخيص للبناء بدون وضع شروط جديدة موضحًا ان تعمل هذه الدراسة الى يتشارك فيها بعض المجموعات من الوزارات المعنية وأهمها وزارة التنمية المحلية والإسكان، وبأن فتح تراخيص البناء بالقرى والمدن أنه قد يتم استئناف التراخيص على وضعها الماضي بقانون 119 لعام 2008 كما يتم عودته من خلال الشهر المقبل.

ماهي ترخيص البناء في القرى والمدن

يشمل قرار تراخيص البناء الساري بالقرى بعد أن يصدر من اللجان المختصة وفقًا لقرار المحافظة، بأن تقوم بمراجعة كافة اعمال البناء العقاريه السكنيه المخصصه لدى الافراد وقد تم لهم صدور ترخيص سابقا لموافقتهم لشروط الجرارات والبناء والارتفاعات وخطوط التنظيم والردود، وضمنت هذه الضوابط استئناف البناء في القرى للتأكد من وجود الترخيص ويتم تنفيذ أعمال البناء الغير سكنية أو المشروعات القومية وان يتم ترخيص ايضا الهدم للمباني السكنية حالات الخطورة والمباني الآيلة للسقوط، بشرى سارى تراخيص البناء الجديدة، لقد صدر قرار استمرار ترخيص البناء الجديد لتوعية المدن والقرى التابعة لها بالإضافة للموافقة أحكام القانون رقم 119 لعام 2008 وتقديم لائحة تنفيذية وتعديلها وبأن قانون التصالح لمخالفات البناء الصادر برقم 17 لعام 2019 التي تم تعديله بقانون رقم واحد لعام 2020 مع توافق الشروط الجديدة لبناء المدن والقرى الثانية وتنظيم القواعد لذلك، وقد نص هذا القرار بسماح اعمال تشطيب الادوار العاليه ترخيص مقدم من قبل مخالفة البناء ومن كل جهات المختصة بالعمل وهذا يتم من أجل صلاح العام.