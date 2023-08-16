يلا يا سيدي مبروك في أفخم حتة في مصر… بمقدم 90 ألف أحصل على شقة 90 متر يا جماله

أزاحت الهيئة الخاصة بالمجتمعات الجديدة العمران الستار عن نواياها في إعادة توفير عدد كبير من الشقق الجديدة لكل فئات الشعب المصري من موظفين أو متقاعدين، والأرامل والمطلقات على حد سواء وذلك بالإتحاد مع الصندوق الخاص بالإسكان الاجتماعي، وقد نوهت وزارة الإسكان أيضًا عن ذلك موضحة أن هذه الشقق عبارة عن شقق بتشطيب كامل علي مساحة 90 متر تقسيطًا على مدار 30 عام، بحيث يستطع المشتري إمتلاك العقار بدفع مقدم قيمته 25 ألف متمثلً ف قسط شهري لا يتعدى 800 جنيه.

الإعلان عن الشقق الجديدة

أوضحت الهيئة أنه سيتم الإعلان عن توفير هذه الشقق في الشهور الأخيرة من العام الحالي 2023، وذلك بعد وضع التعديلات والخطط الأخيرة ، بحيث يُفترض البدأ في الشراء والتسليم للشقق في المدى بين 18 و 36 من الشهور وفقًا للجدول التنفيذي الذي سيتم طرحه، ومن الجدير بالذكر أنه تم وضع مجموعة من الشروط اللازم توافرها لكي تتم عملية الحجز للشقق ونوافيها فيما يلي.

الشروط الموضحة لإتمام الحجز

تبدأ الشروط بإلزامية ألا يكون المتقدم الحجز يتعدى 21 سنة، وعليها فلا يجب أن يزيد عمره عن 51 سنة بالإضافة إلى عدم تعدي عمر أصحاب المعاشات عن 75 سنة، ومن أهم الشروط أيضًا ألا يكون المتقدم قد حصل من قبل على أي شيء من الدولة سواء كان وحدات سكنية مثل هذه أو غيرها، ويلعب الراتب الوظيفي دور هام في الشروط بحيث لا يجب أن يقل الراتب المتقدم عن 2700 جنيه وألا يزيد معاشه عن 7000 أيًا كانت حالته الاجتماعية، كما يجب على المتقدم إحضار بيان إقامة لأقرب وحدات متاحة للمدن الجديدة المقامة.

إجراءات متبعة في الحجز

يتطلب إجراء الحجز والتقديم للشقق الجديدة مجموعة من الأوراق الضرورية، تتمثل هذه الأوراق في صورة للبطاقة الشخصية للمتقدم وزوجته أيضًا، وصورة من قسيمة الزواج بالإضافة إلى شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال أو الأبناء إن وجد، وتتطلب أيضًا مستندًا يوضح صافي الراتب لدخل المُتقدم، تقديم مستند مماثل للزوجة إن كانت تعمل مع عمل إقرار يوضح أنها بدون عمل إن كان عكس ذلك، وأخيراً تقديم الإيصال الخاص بالسداد لمقدم الحجز وأي مدفوعات خلال الحجز مع إثبات مستند يبين فيه أي مصادر دخل إضافية.