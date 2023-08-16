الشوارع بتتنطط من الفرحة مش سعايعاهم… الألف هيبقو 125 ألف إلى كل عملاء البنك الأهلي شهادات استثمار متميزة بفوائدها

لعملاء الأهلى الألف هيبقو 125 ألف تم الإعلان من البنك الأهلى عن أحدث العروض التي يقدمها لعملائه خلال شهر يوليو وأغسطس الحالي, ويحدد البنك الأهلي بأن هذه العروض سارية للأشخاص المستخدمين لبطاقات الأئتمان في المشتريات, وقام البنك بتحديد قيمتها للحد الأدنى والتي هي بقيمة 1000 جنيه شهريا من شهر يوليو وأغسطس 2023, لذلك يقدم البنك للعملاء الكثير من العروض التي يستفيد بها مستخدمين بطاقات الإئتمان.

أحدث عروض البنك الأهلي

قام البنك الأهلي بالإعلان عن أحدث العروض التي يقدمها لحاملي بطاقة الإئتمان ومن هذه العروض التي لا تصدق هي فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 125 ألف جنيه مصري, وهذا لم يحدث من قبل ولكن للإستفادة من هذا العرض يجب أن تكون إستخدمت بطاقة الإئتمان في عمليات المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكتروني لدى التجار أو من خلال مواقع الإنترنت, ويكون بحد أدنى 1000 جنيه مصري شهريا وسيحصل على فرصة للسحب النقدى للفوز من ال 20 جائزة التي توفرها البنك الأهلى للعملاء.

شروط أحدث عروض عملاء البنك الأهلي

قام البنك الأهلى بتحديد البطاقات التي تسري عليها العروض وهي البطاقات الأتية:

بطاقة فيزا كلاسيك وماستركارد إستاندر ومصر للطيران وبطاقة ماستركارد تيتانيوم وفيزا جولد, وفيزا ماستر كارد بلاتينيوم وورلد وفيزا سجنتشر وورلد اليت وفيزا أنفينيت, وتحدد لكل شريجة جائزتان شهريا وتجمع 4 جوائز لشهر يوليو وأغسطس الحالي 2023, وعند شرائك بمبلغ 1000 جنيه شهريا من بطاقة الإئتمان تمثل لك فرصة واحدة للفوز بالجائزة المحددة, وكل ما القيمة المالية للشراء تعلو يزيد قيمة الجائزة ويحدد البنك بالفوز لصاحب بطاقة الإئتمان مرة واحدة ولا يمكنه الفوز بها مرة ثانية خلال هذه الحملة, ولا يحق للعميل التنازل عن الجائزة للغير, ويقوم البنك بإضافة الجائزة على الحساب الشخصي للعميل ويصدر له شيك بذلك, وعند إغلاق البطاقة الإئتمانية لأي ظرف من الظروف لا يحق للعميل الفوز بالجائزة, ويتم التواصل مع العميل الفائز هاتفيا وعند عدم وصول البنك للعميل تصرف الجائزة لعميل أخر ويتم سحب الجائزة في شهر أغسطس الحالي, وبالنسبة للعملاء الذين لم يفوزو بالجائزة خلال شهر أغسطس سوف يتم حصولهم على الجائزة خلال شهر سبتمبر القادم.