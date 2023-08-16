مليون مبروك عليك افرح يا برو.. بدون بطاقة تموين احصل على 100رغيف

أحصل على 100 رغيف من غير بطاقة تموين

نظرًا لإنخفاض مستوى المعيشة لدي أعداد مهولة من الأسر المصرية بفعل تدهور الاقتصاد، تلجأ هذه الأسر البسيطة للحلول الصغيرة والتي تمثل آخر كا قد يحصلون عليه لحل مشكلتهم، فأصبحت بطاقة التموين أو الخبز مصدرًا اساسيًا للإتكاء عليه في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بيها، وقد تم إصدار هذه البطاقة من قبل وزارة التموين حتى تقوم بدعم المواطنين بالخبز كنوع من المساعدة للمواطن وانتشاله من ظلمات القحد والفقر.

مبادرة كارت العيش الجديد

تصدر تريند كارت العيش الجديد يزعم أنه سينقذ من لا يحمل بطاقة تموين مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الصفحات الرئيسية على محركات البحث، حيث بين وزير التموين في تصريح له عن التجهيز لإطلاق كارت جديد للخبز أو العيش، بحيث يعتمد هذا الكارت على أن يدفع مستخدمه مسبقًا، حيث يمثل هذا الكارت وسيلة إنقاذ لمن لا يمتلك بطاقة تموين ويمكنه من الحصول على عيش الدعم بالسعر الحر،

سعر الرغيف في الكارت الجديد

أكد الوزير خلال التصريح أنه سيتم الإفصاح عن سعر رغيف العيش ف الكارت الجديد في خلال الأيام القادمة، بحيث يتمكن من لا يمتلك بطاقة من شراء العيش بواسطة الكارت الذي سيصدره البريد المصري لتسهيل التعامل، وقد اوضحت المواقع الوزارية بعد ذلك أن سعر الرغيف لن يتعدى 75قرش للواحد.

صفات الكروت الجديدة

تم تصنيف الكروت الجديدة التي تستخدم في الحصول على العيش المدعم إلى ثلاث أنواع، النوع الأول هو كارت بقيمة 20 جنيه بحيث يسمح بصرف عدد 25 رغيف، و الكارت الثاني بقيمة 50 جنيه يقدم ما يصل إلى 60 رغيف، والأخير كارت بقيمة 100 جنيه يصرف ما يصل 124 رغيف وهو الأكثر توفيرًا بينهم، ومن الجدير بالذكر أن التعامل بهذه الكروت سيكون ميسورًا، حيث يقوم المستحق بتقديم الكارت للبائع بوضعه على الجهاز وصرف الكم الذي يحتاجه بالإضافة أنه بذلك يستطيع معرفة الرصيد المتبقي في الكارت، وبذلك تم حل مشكلة المواطن الذي لا يستطيع الحصول على العيش المدعم وأيضًا تخفيض السعر مما يقدم حلًا مثاليًا لأصحاب الأسر البسيطة.