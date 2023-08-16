متخليش حد يضحك عليك… واعرف نصيبك من التموين في الزيت +السكر

تحديد نصيب الفرد من التموين من الزيت والسكر قام وزير التموين الدكتور على مصلحي بتحديد حصة المواطن من السلع التموينية التي توفرها الدولة للمواطن المصري, وعلى حسب أفراد الأسرة بالبطاقة التموينية حيث ذكر بأن نصيب الفرد من هذه السلع يتضمن زجاجة زيت وكيلو واحد من السكر للفرد الواحد, وفقا لإحتياجاته اليومية على مدار الشهر ويصرف ببطاقة التموين بحسب عدد أفراد الأسرة.

نصيب أربع أفراد من التموين

حددت وزارة التموين السلع التموينية التي يتم صرفها من خلال بطاقة التموين الخاصة بكل فرد وعلى حسب عدد أفراد الأسرة, وعلى المواطنين إتخاذ الحذر من من الأماكن التي يتم من خلاله صرف التموين لعدم التلاعب بحصة التموين التي تصرف لكل مواطن, فقد قررت وزارة التموين صرف الحصص الأتية للبطاقة التي تضم أربعة أفراد وهي كالأتي:

يصرف 1 كيلو جرام من الأرز للبطاقة التي يقل عدد أفراد أسرتها عن 4 أفراد كما يصرف 2 كيلو جرام من الأرز للبطاقة التي تضم أربعة أفراد فأكثر, كما حددت الوزارة بصرف 1 عبوة من المكرونة والتي تزن 800 جرام للعبوة الواحدة للبطاقة التي تضم أقل من فردين, أما للبطاقة التي تضم 4 أفراد يصرف لها 2 عيوة من المكرونة التي تزن 800 جرام, ويصرف عدد 2 زجاجة من الزيت للبطاقة التي يقل عدد أفراد أسرتها عن أربعة أفراد بينما يصرف 4 من زجاجات الزيت للبطاقة التي تضم أربعة أفراد, ويصرف السكر 2 عبوة للبطاقة التي تضم أقل من فردين بينما للبطاقة التي تضم أربعة أفراد يصرف لها 4 عبوات من السكر.

نصيب الفرد لبطاقة التموين لشهر أغسطس 2023

يتم تحديد الحد الأقصى لقيمة السلع المشتراه لرصيد الدعم من قائمة السلع التموينية, وإذا تم تجاوز هذا الحد يجب دفع المبالغ الزائدة نقدا, كما يحق للفرد صرف الدعم التمويني من خلال أي منفذ بالمحافظة التي يسكن بها, وقامت الوزارة بالإعلان عن عدد المستفيدين من الدعم التمويني مايقارب من 64 مليون مواطن مصري, وتقدم الدولة لهؤلاء المستفيدين من الدعم أكثر من 30 نوعا من السلع الأساسية شهريا, وهذا من خلال المنافذ التي توفرها وزارة التموين والتي يكون عددها 40ألف منفذ تمويني متنوع في جميع المحافظات بالدولة المصرية.