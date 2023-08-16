“tawjihi.jo” رابط نتائج التوجيهي ٢٠٢٣ باسم الطالب والعائلة موقع نتائج التوجيهي الأردن 2023

رابط نتائج التوجيهي ٢٠٢٣، تعد مرحلة الثانوية العامة هي واحدة من بين المراحل التعليمية الهامة في مسيرة الطلاب التعليمية، لذلك هناك حالة من القلق والترقب يشعر بها الطلاب في إنتظار تفعيل رابط نتائج التوجيهي ٢٠٢٣ وهو الرابط الرسمي المقرر إعلان النتائج من خلاله من قبل الوزارة، ونحن من خلال هذا المقال سوف نخبرك حول موعد ظهور النتائج ونسب النجاح والرابط الفعال من أجل التسهيل على الطلاب.

رابط نتائج التوجيهي ٢٠٢٣

تم الانتهاء بصورة فعلية من امتحانات الثانوية العامة في دولة الأردن بالإضافة إلى عملية التصحيح ورصد الدرجات بصورة دقيقة تمهيدًا من أجل إعلان النتائج في كافة المحافظات الأردنية للعام الدراسي 2023 خلال الأيام المقبلة.

وقد شددت الوزارة إلى أن الاستعلام عن النتائج يتم من خلال رابط تتائج التوجيهي ومن خلال هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

عليك البحث عن نتائج التوجيهي الدور الأول 2023.

أدخل الرقم المدني الخاص بالطالب ومن ثم قم بالنقر على خيار البحث وانتظر قليلاً للتعرف على النتيجة الخاصة بك.

رابط نتائج التوجيهي ٢٠٢٣كيفية الاستعلام عن نتائج التوجيهي من خلال الرسائل النصية

حرصت وزارة التربية والتعليم الأردنية على وجود أكثر من مصدر يمكن من خلاله للطلاب الاستعلام عن النتيجة ومن بينها إرسال رقم الجلوس الخاص بالطالب على رقم 1411 ومن ثم سوف يتلقى الطالب رسالة نصية تحتوي على النتيجة كاملة بالدرجات التي حصل عليها بعد اعتمادها رسميًا من قبل الوزارة.

متى نتائج توجيهي الأردن 2023؟

تسعى وزارة التربية والتعليم الأردنية جاهدة من أجل الإعلان عن نتائج الطلاب وعلى حسب ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل مصادر بالوزارة فإنه من المقرر الإعلان عن النتائج يوم السادس عشر من شهر أغسطس الحالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال مؤتمر صحفي للسيد الوزير.