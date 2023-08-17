يبن المحظوظة هتطير… لو عمرك بين 21 ل27 فرصة عمل في شركة الطيران بالإمارات بالدبلومة والثانوية

بينت الشركة العربية الخاصة بالطيران عبر صفحاتها الرسمية عن إحتياجها لعدد من مضيفي ومضيفات للطيران على أن يكونوا من القاهرة على وجه الخصوص، وقد نوهت أيضًا أنه ليس بالضرورة توافر الخبرة لهذا العمل بل تكتفي بحصول الراغبين على العمل لديهم على شهادات الثانوية أو ما يعادلها، وقد اوضحت في سياق الحديث شروط وكيفية الحصول على العمل متضمنة التفاصيل المطلوب شرحها، ونقوم ببيان هذه التفاصيل والشروط تاليًا.

شروط الشركة العربية لقبول المتقدمين

أكدت الشركة على عدة شروط اللازم للممتقدمين الإطلاع عليها، حيث أوضحت أن التقديم متاح لكلا الجنسين وليس جنس واحد فقط، العمر المطلوب للتقديم من 21 عام وحتى 27 لمن ليس لديهم خبرة، مع بيان أنها يتقبل من يصل عمرهم 33 عاما شرط توافر خبرتهم سابقًا بالعمل في المقصورة، كما أوضحت الطول المطلوب في الأشخاص حيث يكون الحد الأدنى لطول الإناث مالا يقل عن 160 سم وأما الذكور مالا يقل عن 168سم.

مكملات لشروط التقديم

كما بينت أيضًا أن التقديم متاح لمن هم حديثي التخرج ومن لديه خبرة سابقة ف مجال الضيافة أو الطيران، وصرحت أيضًا أن أصحاب الرخص السابقة في الضيافة ستمثل لهم ميزة كبيرة في هذا العمل، ونوهت الشركة على أنه يجب أن يكون المتقدم لديه اللغتين العربية والإنجليزية وان يكون حاصلًا على شهادة الثانوية بحد أدنى، وأن يكون وزنه مناسب لطوله كنوع من الشكليات، مع عدم وجود علامات في الجسم قد تظهر بشكل بارز من الزي الرسمي، حيث ذكرت أن التقديم لمن لديه خبرة ف مجال الضيافة والسفر وخريجي السياحة تعد ميزتان إضافيتان، وفي حالة اكتساب المتقدم للغات أخرى مثل الهندية والصينية بالإضافة إلى العربية والإنجليزية يعد ميزة أيضًا.

طرق التقديم للوظيفة

بعد الانتهاء من القاعدات والتجهيز اللازم للمقابلة وفق الشروط المطلوبة يقوم المتقدم بالدخول على الموقع الخاص بالخطوط الجوية الإماراتية، وذلك عبر الرابط الموجود على الصفحة الخاصة بها وتسجيل الدخول بالبيانات المطلوبة، ثم النقر على خيار موقع الطيران للتوظيف وتحديد الوظيفة المرغوب التقديم فيها ثم الضغط على تقديم.