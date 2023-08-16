ألف ألف مبروك للناجحين.. نتائج التوجيهي في الاردن 2023 .. توجيهي رابط نتائج الثانوية الأردنية برقم الجلوس.. احصل على النتيجة في ثواني

نتائج التوجيهي في الاردن 2023، في الأردن في عام 2023، تعد نتائج الامتحان العام “التوجيهي” من أهم الشهادات التي ينتظرها جميع الطلاب في الأردن، ويتساءل العديد من الطلاب عن كيفية معرفة نتائج التوجيهي في الأردن التي يتم الإعلان عنها عبر موقع التربية والتعليم الأردنية الخاصة في هذه المرحلة، وبعد زيادة التساؤلات حول النتائج، أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية الطريقة الصحيحة للتعرف على النتيجة، سنتحدث عن جميع التفاصيل في الفقرات التالية، حيث يتم إعلان الموعد بعد انتهاء الامتحانات الاولاد والطالبات في شهر يوليو الماضي

موعد ظهور نتائج التوجيهي في الأردن

يُعَتَبَرُ نَتَائِجُ التوجيهيّ في الاردن 2023 مِنْ أَهُمّ النَّتَائِجِ، حَيْثُ تَحْدُدُ مُسْتَقْبَلَ الطَّالِبِ فِي اخْتِيَارِ الْجَامِعَةِ والمرحلة الثانوية العامة هي تعد من أهم المراحل الدراسية، وَقَدْ يَتَسَاءَلُ العَدِيدُ مِنْ الطُّلَّابِ عَنْ مَوْعِدِ ظُهُورِ النَّتِيجَةِ الرَّسْمِيّ، وَأَكَدَتْ وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ أَنَّ مَرَحَلَةَ التَّصْحِيحِ الْخَاصَّةِ بِمَرَحَلَةِ توجيهي قَدْ تَمَّ الْانْتِهَاءُ مِنْهَا، وَتَمَّ التَّأْكِيدُ عَلَى أَنَّهُ سَيُتَمُّ الإعلان الرسمي النَّتِيجَةِ بَعْدَ ١٥ مِنْ شَهْرِ أَغُسْطُسِ لِعَامِ ٢٠٢٣.

وَقَدْ أَكَّدَتْ وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ الْأُرْدُنِيَّةُ أَنَّهُ تَمَّ الْانْتِهَاءُ مِنْ رَصْدِ كَافَّةِ الدُّرَجَاتِ الَّتِي تَخْصُ مَرَحَلَةَ التَّوْجِيهِ عَلَى الْمَوْقِعِ الْإِلْكِتْرُونِيِّ الْخَاصِّ بِوِزَارَةِ التَّرْبِيَةِ وَالتَّعْلِيمِ، وَأَنَّهُ بِإِمْكَانِ جَمِيعِ الطُّلَّابِ اِسْتِخْرَاجُ، النَّتِيجَةِ مِنْ خِلَالِ الْمَوْقِعِ الْإِلْكِتْرُونِيِّ لِلْوِزَارَةِ، سوف يتم الإعلان عن النتيجة days الموافق الأربعاء 15 أغسطس أو يوم الخميس بأقصى تقدير حسن ما أعلنه وزير التعليم في المملكة الهاشمية.

طريقة الاستعلام على النتائج

حيث يشعر كثير من الطلاب بالاستفسار حول الطريقة الصحيحة وأيضا يريد الكثير معرفة رابط الدخول للاستفادة من نتائج التوجيهي في الأردن في هذه المرحلة، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه يمكن للطالب استخراج النتيجة عبر موقع الوزارة في تمام الساعة الرابعة، حيث جاءت خطوات الحصول على نتيجة التوجيهي بالاسم من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بالوصول إلى الموقع التوجيهي لوزارة التعليم الأردني بقيادة الدكتور عزمي من خلال فتح هذا الرابط الإلكتروني من هنآ

بعد ذلك، يتمكن الطالب من تفقد نتائج التوجيهي الاردني، وبعد ذلك ستكون منه تقديم بعض المعلومات الشخصية مثل الاسم ورقم الجلوس.

بعد التأكد من صحة تسجيل هذه المعلومات، يقوم المستخدم بالنقر على زر الاستعلام، وبعد ذلك ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة على الشاشة.

يمكن للطلاب أيضًا استخراج النتيجة الاردنية علي طريق بالدخول أو بزيارة خدمة الرسائل النصية من خلال إرسال رسالة تحتوي على رقم الجلوس إلى رقم 1411.

ثم يتم إرسال التفاصيل المتعلقة بالنتيجة إلى هاتفك الشخصي.

ما هي نسب نجاح

بعد أن يتعرف الأشخاص على الطريقة الصحيحة المتبعة للحصول على نتائج التوجيهي، يتساءل العديد عن النسب الصحيحة التي تخص نجاح الطلاب في هذه المرحلة. وأعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن نسب النجاح تجاوزت 90% في هذا العام وتُعتبر واحدة من أفضل النسب التي تم التوصل إليها حتى الآن، ومن المتوقع في الفترة المقبلة سوف يزيد لعام 2024.