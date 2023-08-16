توة ظهرت”.. رابط tawjihi.jo نتائج التوجيهي الاردن 2023 برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد إعلان النتائج رسمياً وينتظر الطلاب والطالبات موعد ظهور نتائج التوجيهي الاردن 2023 برقم الجلوس بفارغ الصبر، وتم تحديد رابط للاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن لعام 2023 وفقا للإعلان الرسمي من وزارة التربية والتعليم الأردنية من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في الأردن خلال الساعات القليلة المقبلة في جميع المحافظات، كما أن الوزارة أكدت أنه سيتم تحميل النتائج على موقعها الرسمي فور الانتهاء بشكل نهائي من تصحيحها.

نتائج التوجيهي الأردن 2023

وفقًا لإعلان وزارة التربية والتعليم في الأردن سيتم الكشف عن نتائج التوجيهي الاردن 2023 برقم الجلوس خلال مؤتمر صحفي سيعقد في تمام الساعة 6 مساءً اليوم الأربعاء وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا حسب توقيت المملكة الأردنية الهاشمية، وستقام هذه المناسبة في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر مجموعة من المسؤولين وأيضاً عدد من الصحفيين والإعلاميين لتغطية الحدث ونقل التفاصيل، وتتم مراحل التصحيح والتدقيق لضمان الدقة والعدالة في تقدير درجات الطلاب.

رابط نتائج التوجيهي 2023 الأردن

يمكنك الحصول على نتائج التوجيهي الاردن 2023 برقم الجلوس عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية (هنا).

ادخل اسم الطالب ورقم الجلوس في الحقول المخصصة.

أدخل رمز التحقق المرئي الذي يظهر على الشاشة.

اضغط على زر “عرض النتائج”.

ستظهر لك نتائج التوجيهي 2023 للطالب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن امتحانات التوجيهي بدأت في 4 يوليو واستمرت لمدة ثلاث أسابيع وانتهت في 25 يوليو، يبدأ البعض من الطلاب بالبحث عن نتائج التوجيهي الأردن 2023 في الأيام الأخيرة، وينتظرون جميع الطلبة بفارغ الصبر ظهور النتائج لمعرفة درجاتهم.

بعد طول انتظار تم اعتماد نتائج التوجيهي الأردن 2023 وإعلانها رسمياً في المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم، وبعد إعلان النتائج خلال المؤتمر الصحفي يمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الجلوس أو اسم الطالب، سيتيح الموقع لهم الوصول إلى النتائج ومعرفة النجاح والتفاصيل المحددة لكل طالب.