تخفيض كليات عشان تقبل من 55% … معرفة تنسيق الجامعات الأهلية 2023 كليات القمة مستنياك برده يا حظك بالتنسيق ده

تنسيق الجامعات الأهلية للمرحلة الثانية قام وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور بعقد أجتماع بشأن تحديد الدرجات والنسب الدنيا للطلاب الملتحقين بالمرحلة الثانية للجامعات الأهلية والخاصة، وقد حضر الاجتماع أمين مجلسى الجامعات الخاصة والأهلية الدكتور محمد حلمى الغر، وصرحت الوزارة بعدها في بيان رسمي أنه تقرر بدأ التقديم للجامعات الخاصة والأهلية يوم الثلاثاء الموافق 15 من أغسطس الحالي، وتم التوضيح في البيان أن التقديم سيكون إلكترونيًا بصورة مباشرة وذلك وفقًا للدرجات والنسب التي تقررت في الاجتماع.

الجامعات الأهلية والخاصة

تتعدد الجامعات الأهلية والخاصة على مستوى جمهورية مصر، بحيث نجد أن عدد الجامعات الخاصة يصل إلى 27 جامعة أبرزها جامعة 6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا وفاروس والنهضة والمستقبل وهلي بوليس وحورس وجامعة سيناء بفرعيها، إلى آخره من الجامعات الخاصة الأخري، وتتعد أيضًا الجامعات الأهلية بين 20 جامعة أبرزها الجلالة والعلمين الدولية، بالإضافة إلى النيل الأهلية والأهلية الفرنسية إلى آخره من الجامعات الأهلية المنتشرة في ربوع مصر، وأوضح قرار الاجتماع أنه يحق لأصحاب الشهادات المعادلة للشهادة الثانوية من الشهادات العربية و الأجنبية التقديم أيضًا في هذه الجامعات.

اختبارات القبول لدي الجامعات

تم التنويه على أنه يستطيع الطلاب التقديم دون الالتحاق بالاختبارات مع وضع بعض الاستثناءات لمجموعة من الكليات، وتشتمل هذه الجامعات على الجامعات ذات الاتفاقات الدولية التي تلزم ضرورة أداء الاختبارات، وأيضًا الجامعات النوعية التي تحتاج إلى قدرات مميزه ومهارات عالية، بالإضافة إلى للجامعات التي يلزم أداء اختبارات الخاصة بالقدرات لها.

درجات القبول بالجامعات الخاصة

تم تحديد الحدود الدنيا للدرجات ونسب القبول بالجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، حيث نجد كمثال أن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية المختلفة تروح بين نسبة 80% و 77% منها الجامعة الفرنسية وجامعة المنصورة الجديدة، ونسبة 75% للقبول بجامعات الجلالة والمعلمين، وجامعة سينا أيضًا، كما نجد أن نسبة القبول بكليات طب الأسنان 78%للقبول في جامعة المنصورة الجديدة، ونسبة 76% للقبول بجامعة الجلالة، والنسبة 74% بالنسبة لجامعة سينا، وبالطلاع على هذة النسب نجد أنها متدنية بصورة كبيرة عن معدلات الجامعات الأخرى