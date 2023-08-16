اعلان نتائج توجيهي الاردن حسب الاسم .. رابط نتيجة الثانوية العامة

في الساعات الأخيرة، شهدت الأردن زيادة في اهتمام طلاب الثانوية العامة بعمليات البحث، وذلك بسبب اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن نتائج التوجيهي لعام 2023 على موقع tawjihi.jo. أعلنت وزارة التعليم أنها قد أتمت عمليات التصحيح والمراجعة في جميع مراكز الامتحانات في المدارس الحكومية، وأكد وزير التعليم الأردني بقوة على ضرورة متابعة دقيقة لعمليات التصحيح والتدقيق في الدرجات لضمان الدقة وملاءمتها لأداء الطلاب الحقيقي، بهدف ضمان حصول كل طالب على درجاته الصحيحة. تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات شاملة عن نتائج الثانوية العامة في الأردن، استنادًا إلى ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم.

رابط نتائج التوجيهي في الأردن 2023 tawjihi.jo

وزير التعليم الأردني أشاد بتوفير فرصة وصول لجميع طلاب الثانوية العامة في الأردن إلى موقع وزارة التعليم الرسمي، للاطلاع على نتائج امتحاناتهم. وقد وضح الوزير خطوات العملية على النحو التالي:

أولاً، يجب النقر على خيار “نتائج التوجيهي الأردني” على الموقع الرسمي.

بعد ذلك، ينبغي كتابة جميع بيانات الطالب المطلوبة.

ثم يتعين النقر على زر “عرض النتيجة”.

في حال تم رفع النتائج على الموقع، سيتم عرض النتيجة مباشرة بمجرد الاستعلام.

وهذه النتيجة يمكن استخدامها كوثيقة للإشارة إلى الأداء العام، لكنها ليست وثيقة رسمية.

نتائج توجيهي الاردن بالاسم

للحصول على نتائج امتحانات التوجيهي في الأردن، بإمكانك اتباع الخطوات التالية.